سامسونج تتيح تحديث One UI 6 التجريبي للمزيد من الهواتف

بدأت سامسونج اختبار تحديث One UI 6 المنتظر المستند إلى نظام أندرويد 14 في المزيد من هواتفها المتوسطة المواصفات.

وفتحت الشركة البرنامج التجريبي للتحديث لمالكي هاتف جالاكسي A34، وهو هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة أطلقته الشركة الكورية مطلع العام الجاري.

ويستطيع مالكو هاتف جالاكسي A34 في المملكة المتحدة حاليًا تنزيل التحديث التجريبي الجديد، وهو يحمل رقم A346BXXU4ZWI1، ويمكن تحميله هوائيًا لمشتركي البرنامج التجريبي، حيث يبلغ حجمه نحو 2 جيجابايت، ويضم نظام أندرويد 14 مع إضافات أخرى من سامسونج، ومن المقرر إتاحة التحديث في المزيد من الدول خلال الأسابيع المقبلة.

ويستطيع المستخدمون من خلال تطبيق Samsung Members الاشتراك في البرنامج التجريبي وتجربة التحديث الجديد عند توفره في الدولة التي يقيمون فيها.

ولا يُنصح بتنزيل النسخة التجريبية على الأجهزة التي يعتمد عليها المستخدمون بشكل أساسي؛ ﻷنها تكون عادةً غير مستقرة وتحتوي على العديد من المشاكل والأخطاء، كما أن التطبيقات قد لا تعمل عليها بالشكل المطلوب.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أتاحت الشركة تحديث One UI 6 التجريبي لهاتف جالاكسي A54 قبل عدة أيام.

وكانت سامسونج قد وفرت أولًا ذلك التحديث التجريبي لسلسلة هواتف جالاكسي S23 الراقية، مما أصاب مالكي هواتف جالاكسي S22 بحالة من الإحباط، نظرًا لعدم إتاحة التحديث لهم حتى الآن.

وتركز سامسونج على تجربة التحديث الجديد في الهواتف الذكية التي صدرت العام الجاري، ومن المتوقع أن تطلق التحديث بشكل نهائي للأجهزة المؤهلة بعد نهاية الفترة التجريبية قبل نهاية العام.