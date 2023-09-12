ثردز يمنع البحث عن المواضيع الحساسة

يمنع تطبيق ثردز حاليًا عمليات البحث عن عدد من الكلمات المحتمل أن تكون حساسة، من ذلك اللقاحات وكوفيد وأشكال أخرى من الكلمات المرتبطة سابقًا بالمعلومات المضللة عبر منصة ميتا. ويعني هذا أن قدرات البحث عن الكلمات الرئيسية الواصلة مؤخرًا إلى ثردز لن تعمل مع جميع المواضيع.

ويمثل التقييد محاولة واضحة لمنع المحتوى المثير للجدل من الانتشار عبر أحدث تطبيقات ميتا، حيث منعت الشركة عددًا من المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات، من ذلك كوفيد وفيروس كورونا وكوفيد-19 واللقاحات ولقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المصطلحات الأخرى المرتبطة بالمحتوى البغيض.

وأكدت الشركة أنها تمنع عمليات البحث، واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء مؤقت. وقال متحدث باسم الشركة: “لا توفر وظيفة البحث مؤقتًا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يحتمل أن يكون حساسًا”.

وغرد آدم موسيري، رئيس إنستاجرام الذي يشرف أيضًا على ثردز، قائلاً: “تحاول الشركة التعلم من الأخطاء السابقة وتعتقد أنه من الأفضل الانحياز نحو توخي الحذر أثناء طرح ميزة البحث”.

ويوضح تاريخ ميتا أن الشركة لديها أسباب وجيهة لتوخي الحذر بشأن البحث في ثردز، حيث انتقدت ميزة البحث ضمن إنستاجرام على نطاق واسع باعتبارها ناقلًا للمعلومات الخطأ، واستخدمت ميزة البحث ضمن التطبيق كسلاح خلال الأيام الأولى للوباء عندما روجت لحسابات مناهضة للقاحات في أعلى نتائجها لاستفسارات بسيطة، مثل اللقاح والجيل الخامس.

وفي الوقت نفسه، من الواضح أن ميتا تختار الآن حظر جميع عمليات البحث التي تحتوي على كلمات رئيسية يحتمل أن تكون حساسة، حتى المشاركات التي لا تحتوي على محتوى يخالف القواعد. وهو نهج استباقي بشكل ملحوظ مما اتبعته في الماضي شركة التواصل الاجتماعي.

وقيدت ميتا في السابق ميزة البحث عبر فيسبوك وإنستاجرام، حيث تدخلت عندما ربطت مصطلحات البحث بشكل صريح بالمحتوى الذي يخالف القواعد.

وفي حالات أخرى، نقحت الشركة نتائج البحث بشأن موضوعات، مثل اللقاحات، ودفعت إعلانات الخدمة العامة داخل التطبيق لتوجيه المستخدمين إلى الموارد الرسمية.

ويمنع الحظر التام لمصطلحات البحث المتعلقة بفيروس كورونا المستخدمين أيضًا من البحث عن المعلومات والموارد والمحادثات التي لا تنتهك قواعد المنصة، مما قد يشكل عائقًا أمام أولئك الذين يسعون للحصول على المشورة أو المعلومات الموثوقة من الخبراء.