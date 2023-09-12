الأوساط التقنية تترقب حدث إعلان هواتف آيفون 15 الليلة .. عاجل

تقيم شركة آبل حدثًا صحفيًا كبيرًا مساء اليوم الثلاثاء من أجل إعلان منتجات جديدة أبرزها سلسلة هواتف آيفون 15 المنتظرة وسط ترقب واسع من المهتمين بالشأن التقني وعملاء الشركة حول العالم.

ويُعقد حدث آبل مساء اليوم في مقر الشركة، المعروف باسم “آبل بارك”، في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا للتسريبات والتقارير الصحيفة التي نُشرت على مدار الأشهر الأخيرة، فإن آبل ستكشف عن أربعة إصدارات مختلفة من هواتف آيفون 15؛ إصدارين أساسين وهما آيفون 15 وآيفون 15 بلس، بالإضافة إلى إصدارين آخرين أغلى ثمنًا وأرقى من ناحية المواصفات، وهما آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وتلك سياسة اتبعتها آبل خلال السنوات الأخيرة.

ويتوقع أن تشهد هواتف آيفون 15 تحسينات على مستوى المواصفات الفنية مع بعض التغييرات الخارجية، وأبرزها التحول من منفذ “لايتنينج Lightning” التقليدي إلى منفذ USB C ﻷول مرة منذ إطلاق سلسلة هواتف آيفون.

وستقدم آبل أيضًا للجمهور معالج A17 الجديد بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر، وهي التقنية الأحدث حتى الآن في تصميم وإنتاج المعالجات، علمًا بأن هذا المعالج سيوجد فقط في إصدارات آيفون 15 برو.

ويتوقع أن تكشف آبل أيضًا عن الجيل التاسع من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى الجيل الثاني من ساعة “ألترا” الأغلى ثمنًا بين إصدارات الساعة المختلفة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركة اﻷمريكية تنوي الكشف عن نسخة محسنة من سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية بمنفذ شحن USB C تماشيًا مع التحول الجديد في هواتف آيفون 15.

ويمكن مشاهدة البث الحي لمؤتمر آبل عبر القناة الرسمية للشركة على يوتيوب، كما تدعوكم “البوابة العربية للأخبار التقنية” لمتابعة التغطية التفصيلية ﻷحداث المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها.