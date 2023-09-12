آبل تكشف عن آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس .. عاجل

كشفت آبل رسميًا عن أحدث إصدارات هواتف آيفون الراقية، وهما هاتفا آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، مع العديد من التحسينات والترقيات المهمة.

ويتمثل التغيير الأكبر في الهاتفين أنهما مصنوعان من مادة التيتانيوم، مما يجعل تصميمها هو الأكثر متانة في تاريخ هواتف آيفون، وفقًا لآبل.

وتأتي الهواتف الجديدة بعدة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق بالإضافة إلى لون معدن التيتانيوم الطبيعي،وتقول الشركة إنها تفخر بالهندسة المعقدة التي تقف وراء تصميم تلك الهواتف.

ومثل الإصدارات السابقة، يأتي هاتف آيفون 15 برو بشاشة بقياس 6.1 إنشات، في حين يأتي الإصدار الأكبر آيفون 15 برو ماكس بشاشة قياسها 6.7 إنشاتن ودعم خاصية ProMotion لرفع معدل تحديث الشاشة، وخاصية الشاشة الدائمة، كما تحتوي على ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island التي أضافتها آبل أيضًا إلى هواتف آيفون 15 الأقل ثمنًا.

ويعمل كلا الهاتفين بمعالج A17 برو، وهو معالج مصنوع بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر الأحدث، وتزعم آبل أن ذلك المعالج يمكنه التفوق في الأداء على الهواتف المنافسة جميعها، وحتى مضاهاة بعض الحواسيب المكتبية العالية الأداء.

وقالت آبل إنها أعادت تصميم وحدة معالجة الرسومات، وتعتقد آبل أن إصدارات آيفون 15 برو الجديدة يمكن أن تكون مهيأة للارتقاء بمستوى الألعاب التي يمكنك تشغيلها عليها.

وخلافًا لما هو مُعتاد في هواتف آيفون، غيرت آبل منفذ الشحن ونقل البيانات إلى USB C بدلًا من منفذ “لايتنينج”، وستكون إحدى الفوائد العظيمة لهذا التحول في هواتف آيفون 15 برو هي القدرة على نقل البيانات بسرعة فائقة عبر الكامل المخصص تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، وفقًا لآبل.

وطورت آبل وظائف زر كتم الصوت الجانبي في هواتف آيفون 15 برو، بحيث يمكن تخصيصه لتشغيل الاختصارات وإظهار ميزات إمكانية الوصول وفتح الكاميرا وتشغيل الفلاش وغيرها من الوظائف، كما بات يُعرف باسم “زر الإجراء Action Button”.

ويأتي الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع تحسينات في أداء الكاميرا في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة، كما أنها تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور كاملة الدقة بتنسيق HEIF.

وقالت آبل إنه يمكن الآن تغيير العدسة الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة — 24 أو 28 أو 35 ميليمتر — عبر الكاميرا الرئيسية، كما يمكن عمل تكبير بصري حتى 5 مرات، بالإضافة إلى تحسينات في آلية التقاط الصور الشخصية “بورتريه” تغني عن التبديل يدويًا إلى وضع “بورتريه”، وأدوات جديدة للتحكم في التركيز والعمق.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يمكن تصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية، كما يمكن التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (بفرض استخدام الكابل المناسب).

وقالت آبل إن هواتف آيفون 15 برو يمكنها التقاط “مقاطع فيديو مكانية” أيضًا، وهي مقاطع ثلاثية الأبعاد متوافقة مع نظارة Vision Pro الجديدة.

وتحتوي هواتف آيفون الجديدة على الجيل الثاني من شريحة المدى الفائق الاتساع التي توفر خاصية الوعي المكاني، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بالشريحة نفسها.

ويبدأ سعر آيفون 15 برو من 1000 دولارٍ أمريكي لسعة 128 جيجابايت، في حين يبدأ سعر آيفون 15 برو ماكس من 1200 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت، ومن المنتظر أن يتوفر الهاتفان للشراء بدايةً من 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.