آبل تكشف رسميًا عن آيفون 15 وآيفون 15 بلس .. عاجل

كشفت شركة آبل رسميًا عن هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس، وهما الإصدارين الأساسين من هواتف آيفون الجديدة، مع ترقية كبيرة في الشكل الخارجي تتضمن إضافة تصميم “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” إلى الشاشة، بالإضافة إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلًا من منفذ “لايتنينج Lightning” التقليدي.

ويأتي هاتفا آيفون 15 وآيفون 15 بلس بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة؛ 6.1 و 6.7 إنشات، وهي من نوع OLED، وتدعم محتوى Dolby Vision بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، في حين تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة في ضوء الشمس، وهو ضعف سطوع في إصدارات آيفون 14 السابقة.

وبالإضافة إلى تحسين التصميم بإضافة “الجزيرة التفاعلية”، عملت آبل على ترقية نظام التصوير في آيفون 15 حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق ذات دقة 12 ميجابكسل.

وتوجد كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية “بورتريه” دون الحاجة إلى التبديل يدويًا إلى وضع “بورتريه”.

وحسنت آبل أيضًا وضع التصوير الليلي والصور الحية ووضع الحركة في كاميرا آيفون 15، تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير “بورتريه”.

ويعمل هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس بمعالج A16، وهو المعالج نفسه الموجود في إصدارات آيفون 14 برو السابقة، ووعدت آبل أن تدوم البطارية لمدة يوم كامل، بفضل المعالج الأقل استهلاكًا للطاقة، وكذلك البطارية الأكبر حجمًا.

وتحتوي هواتف آيفون الجديدة على الجيل الثاني من شريحة المدى الفائق الاتساع التي توفر خاصية الوعي المكاني، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بالشريحة نفسها.

ولا تختلف أسعار هواتف آيفون الأساسية عن العام الماضي؛ إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر آيفون 15 بلس من 900 دولار أمريكي، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 جيجابايت، وتتيح آبل الهاتفين بعدة ألوان هي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.