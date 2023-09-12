آبل تعلن الجيل التاسع من ساعتها الذكية

أعلنت شركة آبل الجيل التاسع من ساعتها الذكية Apple Watch Series 9 في حدث Wonderlust الخاص بالشركة، حيث يأتي الجيل الجديد من الساعة الذكية بتصميم مشابه للجيل السابق، ولكنه مزود الآن بمعالج أسرع وأجهزة استشعار محسنة.

وظل معالج الساعة الذكية لسنوات عديدة كما هو، ولم تقدم الشركة شريحة أسرع منذ الجيل السادس الصادر في عام 2020، ولكن يتمثل أحد أكبر التغييرات في الجيل التاسع بالنظام الموجود في الحزمة الجديد S9 SIP.

ويعني هذا أن المستخدمين يلاحظون انخفاضًا في أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.

وتحتوي وحدة المعالجة المركزية على 5.6 مليار ترانزستور، مع وحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30 بالمئة، ومحرك عصبي رباعي النواة.

ويترجم ذلك إلى تحسينات، مثل طلبات سيري المعالجة ضمن الجهاز.

كما يتمثل أحد التحسينات الأخرى في الشاشة الأكثر سطوعًا، حيث تشير آبل إلى أنها قد تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهو ضعف الحد الأقصى الذي يمكنك الحصول عليه من الجيل الثامن.

ويوفر الجيل التاسع أيضًا ميزة النقر المزدوج التي تتيح لك النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا لأداء أشياء، مثل الرد على مكالمة هاتفية، حيث وتشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة النقر التي عرضتها الشركة باستخدام نظارة Apple Vision Pro. وتقدم آبل شيئًا مثل ذلك من خلال AssistiveTouch.

وتحتوي الساعة أيضًا على شريحة المدى الفائق الاتساع من الجيل الثاني للحصول على نتائج أكثر دقة. وعلى غرار شريحة U1، توفر الشريحة الجديدة الوعي المكاني، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بالتقنية نفسها بدقة.

وبفضل شريحة المدى الفائق الاتساع، تجعل آبل هذه التقنية أكثر دقة، مما يتيح ميزات جديدة عند استخدام Find My.

ويأتي هذا الجيل Series 9 كخلف للجيل الثامن Series 8 الصادر في العام الماضي، الذي كان عبارة عن تحديث متكرر إلى حد كبير أضاف أجهزة استشعار لدرجة الحرارة واكتشاف الأعطال، إلى جانب Apple Watch Ultra، وهي الساعة الذكية الأكثر قوة التي تحتوي على بعض التغييرات الكبرى، مثل الشاشة الأكبر والزر المنفصل للإجراءات.

ومن المحتمل أن يأتي الجيل التاسع من الساعة إلى جانب watchOS 10، وهو أحدث نظام تشغيل للساعات الذكية للشركة.

ويعد watchOS 10 بمثابة تجديد كبير لنظام التشغيل، مع التركيز على مجموعة الأدوات المصغرة التي يمكن الوصول إليها عن طريق إدارة التاج الرقمي والإصدارات المحدثة بشكل كبير للعديد من التطبيقات الأساسية للساعة.

ويتوفر الجيل التاسع من الساعة الذكية بإصدار الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ. وتروج الشركة لبعض التحسينات على الجبهة البيئية لساعتها الذكية، حيث توضح أنها منتجها الأول المحايد للكربون، في حين تتيح عبوتها الأصغر للشركة شحن المزيد من الأجهزة بسهولة أكبر في وقت واحد.