آبل تبيع أجهزة آيفون المصنوعة في الهند في يوم الإطلاق

تخطط شركة آبل لإتاحة عدد صغير من طرازات آيفون 15 المصنعة في الهند للمرة الأولى في اليوم الأول للمبيعات العالمية، حيث صنعت الشركة منذ عام 2017 أجهزة آيفون في الهند.

وفي حين تأتي الغالبية العظمى من أجهزة آيفون 15 من الصين، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها أحدث جيل من الأجهزة المجمعة في الهند في اليوم الأول للبيع في تلك الدولة وبعض المناطق الأخرى.

ويسلط هذا الأمر الضوء على القدرة الإنتاجية المتنامية للهند، ويعكس خروجًا كبيرًا عن إستراتيجية آبل السابقة المتمثلة في بيع أجهزة جديدة صينية الصنع في الأغلب للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يطرح هاتف آيفون 15 الجديد للبيع في الأيام أو الأسابيع التالية للكشف عنه، المقرر اليوم الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبدأت شركة آبل في الشهر الماضي بإنتاج آيفون 15 في مصنع فوكسكون في ولاية تاميل نادو الجنوبية. وكانت هذه الخطوة بمثابة جهد آخر من جانب شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتضييق الفجوة بين عملياتها في الهند وقواعد التصنيع الرئيسية في الصين.

وأوضحت المصادر إمكانية حدوث تأخيرات طفيفة بالنسبة للجهاز الهندي الصنع بسبب اختناقات لوجستية غير متوقعة.

ومن المقرر أن تقدم آبل أجهزة آيفون 15 والساعات المحدثة وسماعات AirPods في حفل تقيمه في مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. وتبدأ مبيعات المنتجات الجديدة عادةً بعد نحو 10 أيام من الكشف عنها.

وجمعت شركة آبل قبل آيفون 14 جزءًا من إنتاجها العالمي في الهند، التي تتأخر عن الإنتاج الصيني بستة أشهر إلى تسعة أشهر.

وقد انخفض هذا التأخير في العام الماضي بشكل كبير إلى أسابيع فقط، حيث تمكن موردو آبل من بدء التصنيع بالهند خلال الشهر نفسه من الإصدار الرسمي.

وزادت آبل في نهاية شهر مارس نسبة أجهزة آيفون المجمعة في الهند لتصل إلى 7 بالمئة، حيث تعتزم الشركة نقل 25 بالمئة من إنتاجها إلى البلاد.

وساعدت الحوافز المالية التي قدمها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لتعزيز التصنيع المحلي وإستراتيجية شركة آبل للنظر إلى ما هو أبعد من الصين وسط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين الهند على أن تصبح ذات أهمية متزايدة في حملة التنويع التي تبذلها الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

ومن المتوقع أن يكون آيفون 15 هو أكبر تحديث للجهاز منذ ثلاث سنوات، وقد يتضمن ترقيات لنظام الكاميرا، وتحصل طرازات برو على معالج محسن بتقنية التصنيع 3 نانومتر.

وتعتبر التشكيلة الجديدة بالغة الأهمية لإنعاش المبيعات المتدهورة. وأعلنت شركة آبل في شهر أغسطس الربع الثالث على التوالي من انخفاض المبيعات، متأثرة بطلب المستهلكين الفاتر في الأسواق الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وتنظر شركة آبل، التي افتتحت هذا العام متجرها الأول في الهند، إلى السوق السريعة النمو باعتبارها فرصة للبيع بالتجزئة وقاعدة إنتاج مهمة لأجهزتها على المدى الطويل.