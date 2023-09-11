واتساب تختبر الدردشة مع الأشخاص من خارج المنصة

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب إمكانية الدردشة مع الأشخاص من خارج المنصة، الذين يستخدمون تطبيقات أخرى ولا يملكون حسابًا في المنصة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الأسواق الرقمية DMA الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية بهدف تحسين المنافسة.

ويجبر القانون الجديد – الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل – الشركات التقنية على الامتثال لمجموعة من القواعد الصارمة، ومنها تمكين المستخدمين من التواصل عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.

يذكر أن واتساب هي إحدى المنصات التي ستكون مطالبة بالامتثال للوائح جديدة الذي وضعها الاتحاد الأوروبي في قانون الأسواق الرقمية؛ لأن واتساب لها قاعدة مستخدمين كبيرة وتنطبق عليها المعايير المنصوص عليها في القانون.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، حيث يظهر قسم جديد للدردشات يُطلق عليه “دردشات الطرف الثالث”، وما زالت الميزة قيد التطوير، وهي غير جاهزة للاستخدام في الوقت الحالي.

وسيكون أمام واتساب مهلة مدتها 6 أشهر للامتثال بشكل تام لقانون الأسواق الرقمية وتوفير “ميزة التشغيل البيني للدردشات” للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، وقد تُتاح تلك الميزة لاحقًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن المفترض أن تسمح تلك الميزة لمستخدمي واتساب بالتواصل مع أشخاص غير موجودين في واتساب وتلقي الرسائل منهم. مثلًا، يمكن ﻷحد مستخدمي تطبيق تيليجرام أو سيجنال إرسال رسالة إلى مستخدم واتساب دون شرط امتلاك حساب.

ويمكن أن تساهم تلك الميزة المنتظرة في تعزيز التواصل بين المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات مراسلة مختلفة، كما ستساعد التطبيقات ذات القاعدة الشعبية الصغيرة في منافسة منصات المراسلة الفورية الشهيرة، إلا أن ذلك يثير المخاوف بشأن تشفير الرسائل والحفاظ على الخصوصية.