تقرير: ميتا تعمل على تطوير نظام جديد وأقوى للذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن شركة ميتا تعمل على نظام جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى أن يكون بالقوة نفسها لأكثر نماذج اللغة الكبيرة تقدمًا من (أوبن أي آي) OpenAI.

وقالت الصحيفة إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جاهزًا في العام المقبل، مضيفةً أنه سيكون أقوى بعدة مرات من نسخته التجارية التي يطلق عليها اسم (لاما 2) Llama 2.

يُذكر أن (لاما 2) هو نموذج مفتوح المصدر من نماذج اللغة الكبيرة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت قد أطلقته ميتا في شهر تموز/ يوليو الماضي، ويُوزَّع بواسطة خدمات الحوسبة السحابية (أزور) Azure من مايكروسوفت للتنافس مع روبوت الدردشة الذكي (شات جي بي تي) ChatGPT من (أوبن أي آي)، و(بارد) Bard من جوجل.

وذكرت الصحيفة أن النظام الذي تعمل ميتا على تطويره، والذي لا يزال من الممكن تغيير تفاصيله، سوف يساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصوصًا وتحليلات ومخرجات أخرى متطورة.

وأضاف التقرير أن ميتا تتوقع بدء تدريب نظام الذكاء الاصطناعي الجديد مطلع عام 2024.

وعندما أصدرت شركة (أوبن أي آي) روبوت الدردشة (شات جي بي تي) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلقت العنان للاستخدام المحموم للذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءًا من الكتابة وحتى البرمجة، ووصلت إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت شركة ميتا في شهر تموز/ يوليو الماضي أنها سوف تسمح بتشغيل نموذج اللغة الكبير (لاما 2) التابع لها في شرائح شركة كوالكوم المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، وذلك اعتبارًا من عام 2024 المقبل.