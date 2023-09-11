تقرير يتوقع مبيعات جيدة لآيفون 15 ومبيعات أفضل لآيفون 16

يقول المحللون في (مورجان ستانلي) Morgan Stanley إنهم يعتقدون أن التوقعات بأن مبيعات هواتف (آيفون 15) ستكون «منخفضة» غير صحيحة، حتى أن مبيعات (آيفون 16) سوف تكون أقوى في عام 2024.

وبعد تقرير سابق توقع بأن زيادة سعر هواتف (آيفون 15) لن تضر بمبيعاته، يبدو أن محللي (مورجان ستانلي) أكثر تفاؤلًا بشأن المستقبل القريب لشركة آبل.

وقال المحللون في مذكرة للمستثمرين اطلع عليها موقع (آبل إنسادير) AppleInsider: «حتى مع المخاوف بشأن دورة (آيفون 15) المنخفضة، لدينا قناعة بأن مبيعات آيفون سوف تنمو على أساس سنوي في العام المالي 24».

ولاحظ المحللون أن «تسعير آيفون سيكون أهم التفاصيل» عند الإطلاق.

وجاء في المذكرة أيضًا: «نعتقد أن غالبية الترقيات التقنية لجهاز (آيفون 15) معروفة جيدًا، لذا فإننا لا نتوقع العديد من المفاجآت الكبرى في المواصفات. ومع ذلك، فإن تسعير آيفون هو موضوع أكثر إثارة للجدل».

وتقول شركة الاستثمار والخدمات المالية (مورجان ستانلي): «يتوقع العديد من المنافسين ووسائل الإعلام زيادة في الأسعار الشاملة لجهاز (آيفون 15)، لكننا نختلف مع ذلك».

وأضافت: «نعتقد أن شركة آبل سوف تستفيد من أسعار الذاكرة الأرخص للحفاظ على أسعار جميع وحدات إدارة المخزون المشابهة دون تغيير على أساس سنوي باستثناء (آيفون 15 برو ماكس)، الذي نتوقع زيادة في سعره بقيمة 150 دولارًا بسبب إضافة كاميرات التقريب الخلفية».

وقال محللو الشركة: «من وجهة نظرنا، من غير المقبول على الإطلاق أن ترفع شركة آبل الأسعار في جميع الطرز في خضم سوق الهواتف الذكية الذي انخفض بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام؛ لأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضعف إضافي في الطلب. وهو أمر تألفه آبل جيدًا خاصةً بعد اتباع إجراءات مماثلة اتُخذت في الصين في أواخر عام 2018، الأمر الذي جعل آبل تضطر إلى الإعلان عن نتائج سلبية».

وتقول (مورجان ستانلي) إن رفع أسعار طُرز (آيفون 15 برو) سوف يكون له «تأثير محدود على الوحدات [المباعة]».

وبالنسبة إلى (آيفون 15) ثم (آيفون 16) في عام 2024، يعتقد (مورجان ستانلي) أن هناك ما يصفه بـ «الطلب المكبوت من المستهلكين الذين يؤجلون شراء آيفون الخاص بهم من السنة المالية 23». وقد أدى هذا التأجيل إلى “ارتفاع دورة الاستبدال إلى 4.4 سنوات».

هذا، وتعتزم آبل إعلان هواتفها الذكية الجديدة بعد غدٍ الثلاثاء.