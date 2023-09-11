تصريحات من مدير جوجل تُبشِّر بمستقبل مشرق لها في الذكاء الاصطناعي

قال (ساندر بيتشاي) إن علاقة جوجل الطويلة مع شركة صناعة الشرائح إنفيديا لن تتغير في أي وقت قريب، وهو في الواقع يتوقع أن تستمر على مدى السنوات العشر المقبلة.

وفي مقابلة نشرتها مجلة (وايرد) Wired اليوم الاثنين، قال المدير التنفيذي لشركة جوجل إن الشركة عملت «بعمق» مع إنفيديا على نظام أندرويد، ومبادرات أخرى لأكثر من عقد من الزمن، مضيفًا أن لدى إنفيديا «سجل حافل» في ابتكار الذكاء الاصطناعي.

وقال بيتشاي: «انظر، إن صناعة أشباه الموصلات صناعة ديناميكية وتعاونية للغاية».

وأضاف: «إنها صناعة تحتاج إلى بحث وتطوير واستثمارات عميقة وطويلة الأجل. أشعر بالارتياح بشأن علاقتنا مع إنفيديا، وإننا سنعمل معهم على نحو وثيق بعد 10 سنوات من الآن».

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الشركتان عن شراكة من شأنها أن تمنح عملاء خدمة جوجل السحابية وصولًا أكبر إلى التقنية التي تدعمها وحدات معالجة الرسوميات (إتش100) H100 من إنفيديا، وقد سهم إنفيديا عند مستوى قياسي بعد الإعلان.

ولقد ازدهرت أعمال إنفيديا؛ لأن وحدات معالجة الرسومات القوية تحظى بطلب كثير من شركات الخدمات السحابية، والوكالات الحكومية، والشركات الناشئة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها، مثل: التقنية التي تدعم روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT التابع لشركة الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

وتتنافس جوجل مع أمثال (أوبن أي آي) ومايكروسوفت لتكون في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وقد قدمت عددًا من حلول الذكاء الاصطناعي، مثل: روبوت الدردشة (بارد) Bard عبر وحدات أعمالها.

وفي مقابلة بيتشاي مع مجلة (وايرد)، وصف الذكاء الاصطناعي بأنه «واحدة من أعمق التقنيات التي سوف نعمل عليها على الإطلاق».