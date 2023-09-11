أهم التوقعات حول حدث آبل لإعلان هواتف آيفون 15 

تستعد شركة آبل لكشف النقاب عن مجموعة جديدة من منتجاتها غدًا الثلاثاء خلال حدثها السنوي لإعلان هواتف آيفون الجديدة الذي يحمل هذا العام اسم (Wonderlust)، والمقرر عقده في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

يمكن القول إن مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي عقدته الشركة في مطلع شهر يونيو الماضي كان الحدث الأكثر إثارة للشركة في العقد الماضي، حيث أعلنت نظارتها الذكية للواقع المختلط (Vision Pro) المبتكرة التي تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز، إيذانًا بفئة منتجات جديدة للشركة.

ومن المحتمل أن حدث آبل الذي سيُعقد غدًا سيكون مثيرًا أيضًا، إذ من المتوقع أن تعلن آبل إجراء أكبر تغيير في هواتف آيفون منذ 11 عامًا؛ وهو استبدال منفذ (Lightning) للشحن بمنفذ من نوع (USB-C)، وهي خطوة سيكون لها تأثيرات كبرى على الشركة وقرارت المستخدمين لشراء هواتف آيفون الجديدة.

بالإضافة إلى إجراء تحسينات كبيرة في كاميرا هواتف آيفون 15 سواء في الطرز الأساسية أو طرز iPhone Pro التي عادة ما تكون صاحبة النصيب الأكبر من التحسينات والميزات الجديدة.

وكالعادة مع قرب حدث آبل؛ تزداد التسريبات والتوقعات حول ما ستقدمه الشركة، لذلك سنستعرض فيما يلي أبرز التوقعات والتسريبات المتعلقة بحدث Apple Wonderlust 2023 الذي سيُقام غدًا:

1- هواتف آيفون 15:

من المتوقع أن تضم سلسلة هواتف (آيفون 15) أربعة هواتف كما كان الحال في العام الماضي، وهي: iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، ومن المتوقع أن تظل أحجام الشاشات كما كانت في طرز العام الماضي، كما يلي:

هاتف iPhone 15 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 15 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف iPhone 15 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 15 Pro Max بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

وتشير التسريبات إلى أن جميع هواتف السلسلة ستحصل على خاصية (Dynamic Island)، وهي الخاصية التي أتاحت لآبل تغيير تصميم هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس قليلًا العام الماضي، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة بخاصية تعرّف الوجه.

كما أشار مارك جورمان من بلومبرج إلى أن إطارات طرز iPhone 15 Pro ستكون مصنوعة من مادة التيتانيوم التي تعد أقوى وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، إذ ستوفر حماية فائقة ومظهر أكثر أناقة وكذلك وزن أخف 10% من طرز (آيفون 14 برو) التي صدرت العام الماضي، أما طرز آيفون 15 وآيفون 15 بلس سيحصلان على إطار من الألومنيوم.

تشير التقارير أيضًا إلى أن آبل طورت تقنية جديدة لتصنيع الشاشة تُسمى (LIPO) التي تسمح بتصميم الشاشات بحافات نحيفة، وبحسب جورمان فإن هذه التقنية سوف تُقلِّص الحافات من 2.2 ملم إلى 1.5 ملم فقط، وقد تصل هذه الميزة إلى حواسيب آيباد اللوحية في المستقبل.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن آبل طالبت شركتي سامسونج و LG بتصنيع نماذج شاشات خالية تمامًا من الحافات، وقد استعرضت سامسونج بالفعل تقنيتها للشاشات الخالية من الحافات التي تحمل اسم (All Around Full Screen) في اجتماع داخلي، مما يشير إلى أن تقنية آبل حقيقة.

وبالنسبة للأداء، تشير التقارير إلى أن آبل ستزود طرز iPhone 15 Pro بمعالج (A17 Bionic) المُصنع بتقنية 3 نانومتر، الذي تصنعه شركة الرقائق التايوانية (TSMC) التي تقول إنه سيقدم أداءً أفضل من معالجات 5 نانومتر، بينما يتطلب استهلاك طاقة أقل بنسبة 35%.

في حين سيحصل طرزا آيفون 15 وآيفون 15 بلس على معالج (A16) الذي قدمته آبل في طرازي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس العام الماضي.

2- ساعات Apple Watch Series 9، و Apple Watch Ultra 2:

من المتوقع أن تعلن آبل غدًا أيضًا الطرز الجديدة من ساعاتها الذكية التي ستشمل: Apple Watch Series 9، و Apple Watch Ultra 2، وتشير التسريبات إلى أن هذه الطرز من ساعات آبل ستأتي بالتصميم نفسه الذي جاءت به ساعات العام الماضي، وسيكون التغيير الرئيسي المتوقع هو معالج (S9) الجديد.

ولكن أشار تقرير من بلومبرج إلى أن تصنيع (Apple Watch Series 9) قد يشهد تحولًا كبيرًا، إذ تختبر آبل لأول مرة استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد في تصنيع الإطارات الفولاذية لساعتها القادمة.

3- سماعات AirPods Pro مع منفذ USB-C :

تماشيًا مع استبدال منفذ (Lightning) للشحن بمنفذ من نوع (USB-C) في هواتف iPhone 15، تشير التقارير إلى أن آبل ستقدم إصدارًا من علبة شحن سماعات (AirPods Pro) بمنفذ (USB-C) للشحن، ومن المتوقع أن يكون التغيير من Lightning إلى USB-C هو التغيير الوحيد للإصدار الجديد من AirPods Pro.

ولكن سيقدم لها نظام التشغيل (iOS 17) عدد من المزايا الجديدة لتحسين تجربة الاستمتاع. سيصبح استخدام AirPods Pro (الجيل الثاني) أسهل عبر مختلف الأجواء والتفاعلات من خلال ثلاث ميزات جديدة قوية، وهي: Adaptive Audio، و Personalized Volume، و Conversation Awareness. كما ستحصل جميع طرز السماعات على ميزات جديدة ومحسّنة تجعل المكالمات والتبديل التلقائي أكثر سلاسة.

ومن المحتمل أيضًا أن تبيع شركة آبل إصدارًا مستقلًا من علبة شحن AirPods Pro المزودة بمنفذ USB-C، لذلك لن يضطر المستخدمون الحاليون إلى شراء الإصدار الجديد.

وفقًا لتقارير بلومبرج؛ من غير المتوقع أن تعلن شركة آبل عن إصدارات جديدة من AirPods 3 أو AirPods Max خلال حدثها غدًا، ولكن من المتوقع أن تعلن عن الإصدارات الجديدة منها في وقت ما في عام 2024.



4- المزيد من التفاصيل حول نظارة (Vision Pro):

انتشر الكثير من التوقعات والتقارير حول نظارة آبل الذكية (Vision Pro) منذ إعلانها في شهر يونيو الماضي، لذلك من المتوقع أن تكشف آبل عن أهم التطورات حول نظارتها، إذ يظل عرض المحتوى علامة استفهام كبيرة، لذا قد تقدم آبل عرضًا توضحيًا جديدًا للنظارة لنرى ما ستكون عليه عند وصولها الأسواق في أوائل العام المقبل.

5- المزيد من التفاصيل حول الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل:

ستقدم آبل المزيد من التفاصيل حول تواريخ إطلاق الإصدارات النهائية من أنظمة تشغيل أجهزتها iOS 17، و iPadOS 17، و watchOS 10، و macOS Sonoma التي أعلنتها خلال مؤتمر المطورين في شهر يونيو الماضي.