أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، وقد طُورت العديد منها لمساعدة الطلاب في العملية التعليمية وتحسين الفهم لديهم عند استخدامها بشكل صحيح.

إذ يمكن للطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في البحث عبر الويب، وتوفير الوقت الذي يقضيه الطالب في قراءة المواد وتجميع الأفكار، لكن مفتاح استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح فيما يتعلق بالدراسة هو تحديد الأدوات وحالات الاستخدام المناسبة.

ونظرًا إلى وجود العديد من الأدوات، سنذكر فيما يلي بعض أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للطلاب:

1- روبوت Bing Chat:

يستخدم Bing Chat النموذج اللغوي الأكثر تقدمًا من OpenAI وهو GPT-4 مجانًا، وروبوت الدردشة الآخر الوحيد المتاح والمعتمد في عمله على GPT-4 هو ChatGPT Plus، الذي يحتاج إلى اشتراك بسعر 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة للطلاب.

من المزايا الرئيسية لروبوت Bing Chat أنه متصل بالإنترنت ويمكنه تقديم معلومات حول جميع الأحداث الحالية، مما يُسهّل الوصول إلى أي معلومات تحتاج إليها. كما يستشهد أيضًا بمصادر، مما يسهل التحقق من الحقائق وتجنب الأخطاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوت Bing Chat الإجابة عن كل ما يستطيع جوجل الإجابة عنه، ولكن بدلًا من الاضطرار إلى التنقل بين نتائج البحث المتعددة لتجد ما تبحث عنه، يمنحك هذا الروبوت الإجابة كفقرة مختصرة وسهلة الفهم مع روابط تقودك إلى مصادر تلك المعلومات لتتمكن من التأكد من صحة المعلومات وقراءة المزيد عن الموضوع.

يتمتع Bing Chat أيضًا بقدرات متقدمة في الكتابة وكتابة الأكواد البرمجية وحل مسائل الرياضيات، مما يجعله مساعدًا ممتازًا لكتابة المقالات وتحريرها، وحل المسائل الرياضية وشرحها، وإنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء.

ومن الطرق الأخرى لاستخدام Bing Chat في دراستك هي:

الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمواد التعليمية، والامتحانات والواجبات المنزلية.

شرح الموضوعات المعقدة، مثل: الأحداث التاريخية والمصطلحات العلمية، بطريقة سهلة الفهم.

المساعدة في إنشاء الرسوم البيانية والمخططات.

2- ChatPDF:

يحصل الطلاب على العديد من ملفات PDF التي تتضمن أوراق بحثية أو موضوعات دراسية، وتكون غالبًا طويلة وتحتاج إلى الكثير من الوقت لقرائتها وتحليلها. ولكن يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatPDF مساعدتك في دراسة ملفات PDF.

وعند البدء باستخدام ChatPDF، فكل ما عليك فعله هو تحميل ملف PDF، وسيعالج المعلومات في الملف في ثوانٍ. وبعد ذلك، ستنتقل إلى واجهة أخرى حيث يمكنك طرح أي سؤال لديك على ChatPDF بخصوص ملف PDF.

إذ يمكن أن تطلب ملخص لملف PDF أو أن تسأل عن مصطلح معين في النص وما يعنيه. وبمجرد العثور على إجابة، فإنه يخبرك بالمكان الذي أخذ منه رده في النص.

3- تطبيق Duolingo:

Duolingo هو تطبيق لتعلم اللغات الجديدة ويتضمن العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للطلاب استخدامه لتحسين مستواهم في اللغات التي يدرسونها في المدرسة، فعادة يكون تعلم لغة أجنبية أمر إلزامي للطلاب طوال فترة تعليمهم، بدءًا من المدرسة المتوسطة وحتى الكلية، وسيكون Duolingo طريقة مناسبة لتحسين الفهم وتطوير اللغة.

يتميز تطبيق Duolingo بأنه يضفي لمسة من اللعب على تجربة تعلم اللغات بتقديم دروس قصيرة تبدو كمهام فردية، كما أن لديه نظامًا تعليميًا متدرجًا ضمن مستويات مختلفة، ولوحة صدارة ونظام نقاط لتحفيز المتعلمين على الاستمرار في التعلم.

4- تطبيق Socratic:

مع أن الطلاب الصغار يمكنهم الاستفادة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: Bing Chat، فهناك مخاوف بشأن منحهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالكامل. وإذا كنت والدًا لديه هذه المخاوف، فإن تطبيق Socratic من جوجل يعد بديلًا مناسبًا.

باستخدام تطبيق Socratic، يمكن للطلاب كتابة أي سؤال حول ما يتعلمونه في المدرسة أو تحميل صور للمخططات الدراسية. بعد ذلك، سيقدم التطبيق استجابة تشبه الاستجابة البشرية باستخدام رسومات وروابط فيديوهات من اليوتيوب ذات صلة بالموضوع.

لن يقدم هذا التطبيق الإجابات عن الأسئلة أو يُنشئ المقالات فقط، بل سيقدم أيضًا شرح مفصل وتعليمات يمكن للطلاب الاستفادة منها لاستنتاج الإجابة بأنفسهم.

ولا يقتصر استخدام هذا التطبيق على الطلاب الصغار، بل هو تطبيق تعليمي يساعد طلاب المدارس الثانوية والجامعات في الدراسة.