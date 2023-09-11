آبل تطلق تحديثات أمنية مهمة ﻷجهزتها القديمة .. عاجل

أطلقت آبل مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك التي تعمل بإصدارات قديمة من نظم التشغيل الخاصة بها.

ويمكن لمالكي هواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة تحميل تحديثي iOS 15.7.9 و iPadOS 15.7.9 هوائيًا من خلال الذهاب إلى “الإعدادات Settings”، واختيار “عام General”، ثم الضغط على “تحديث البرنامج Software Update”.

وأما مالكو حواسيب ماك فيمكنهم تحميل تحديث macOS Monterey‌‌ 12.6.9 أو macOS Big Sur 11.7.10 من خلال قسم تحديث البرنامج في تفضيلات النظام.

ولم تكشف آبل عن الثغرات الأمنية التي تعالجها تلك التحديثات الجديدة، إلا أنها على الأرجح الثغرات نفسها التي أصلحتها التحديثات التي أطلقتها آبل الأسبوع للأجهزة الأحدث، وهي تشمل تحديثات iOS 16.6.1 و iPadOS 16.16.1 و watchOS 9.6.2 و macOS Ventura‌ 13.5.2.

وتستهدف تلك التحديثات ثغرتين أمنيتين على وجه الخصوص؛ الأولى موجودة في (ImageIO) – وهو إطار يسمح للتطبيقات بقراءة تنسيقات الصور – وهي تسمح للمهاجمين بتنفيذ التعليمات البرمجية عبر صورة ملغمة. أما الثغرة الثانية فهي عبارة عن خلل في محفظة آبل (Apple Wallet)، وتسمح للمهاجمين أيضًا بتنفيذ التعليمات البرمجية عبر مرفق ضار.

وقد أفادت تقارير أمنية بأن الثغرتين مرتبطتان بعمليات الهجوم والتجسس التي تشنها شركة NSO الإسرائيلية وبرنامج التجسس الشهير التابع لها “بيجاسوس” على الأشخاص النافذين والمؤثرين من مالكي أجهزة آبل.

وينصح بضرورة تنزيل تلك التحديثات الأمنية الجديدة في أقرب وقت؛ ﻷن آبل لم تكن لتوفر تلك التحديثات للأجهزة القديمة إلا يقينًا منها بخطورة الثغرات المكتشفة.