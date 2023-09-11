آبل تجدد صفقة مودمات 5G مع كوالكوم حتى 2026

قالت شركة كوالكوم في بيان يوم الاثنين إنها سوف تزود شركة آبل بأجهزة المودم لشبكات الجيل الخامس 5G للهواتف الذكية حتى عام 2026.

وكان محللو وول ستريت ومسؤولون في شركة كوالكوم قد قالوا في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تستخدم شركة آبل مودم شبكات الجيل الخامس 5G مطورًا داخليًا بدءًا من عام 2024.

وسوف تؤدي المبيعات المستمرة لشركة آبل إلى تعزيز أعمال الهواتف لعملاقة الشرائح الأمريكية، كوالكوم، التي سجلت مبيعات بقيمة 5.26 مليارات دولار في الربع المنتهي في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقد تخفف من وطأة احتمال خسارة عميل مهم.

يُشار إلى أن زهاء 21 في المئة من إيرادات كوالكوم المالية لعام 2022 البالغة 44.2 مليار دولار جاءت من شركة آبل، وذلك حسب تقديرات (يو بي إس) UBS.

وتُزوِّد شركة كوالكوم حاليًا نظيرتها الأمريكية بمودمات شبكات الجيل الخامس 5G لهواتف آيفون الخاصة بها، لكن شركة آبل تعمل على بناء أجهزة المودم الخاصة بها للابتعاد عن شرائح كوالكوم.

وكانت آبل قد اشترت قسم أجهزة المودم للهواتف الذكية من إنتل في عام 2019 لبناء المودم الخاص بها. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنه سيكون من الصعب على شركة آبل الابتعاد عن شرائح كوالكوم بسبب تعقيدها.

وتجني شركة كوالكوم أيضًا أموالًا من الشركة من خلال رسوم الترخيص الخلوي، التي بلغت زهاء 1.9 مليار دولار في عام 2022، وذلك حسب تقديرات (يو بي إس).

وأضافت أن شركة كوالكوم تواصل تحصيل الإتاوات من الشركة التي تشتهر بهواتف آيفون بموجب اتفاقية مدتها ست سنوات. وقد تُوصِّل إلى هذا الاتفاق في نهاية معركة قانونية بين آبل وكوالكوم بشأن حقوق الملكية، التي تمت تسويتها في عام 2019.

وتقول شركة كوالكوم إنها تتوقع توفير 20 في المئة فقط من أجهزة المودم اللازمة لإطلاق هاتف آيفون في عام 2026، مما يشير إلى أنها لا تزال تتوقع على الأرجح أن تتراجع أعمال آبل في نهاية المطاف.

وقال مسؤول في كوالكوم إن الشركة لم تُحدِّث توجيهاتها لتأخذ في الاعتبار مبيعات آبل.

هذا، ومن المتوقع أن تعلن عملاقة التقنية الأمريكية عن هواتف (آيفون 15) التي تستخدم أجهزة المودم من كوالكوم يوم غدٍ الثلاثاء.