مايكروسوفت تُنهي رسميًا دعم هاتف سيرفيس ديو .. عاجل

أعلنت مايكروسوفت رسميًا إنهاء دعم الإصدار الأول من هاتف “سيرفيس ديو Surface Duo”؛ إذ لن تطلق الشركة أي تحديثات مستقبلية للهاتف.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن الهاتف مزدوج الشاشة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 بنظام تشغيل أندرويد 10، ليكون جهاز سيرفيس الوحيد الذي لا يعمل بنظام تشغيل ويندوز، وحدثت مايكروسوفت الهاتف لاحقًا إلى أندرويد 11 ثم أندرويد 12.

وتميز الهاتف بهيكل نحيف للغاية مع مفصلات قوية، وشاشتين كبيرتين من نوع OLED تجعلان الهاتف قابلًا للطي كمفكرة صغيرة.

ويأتي إعلان مايكروسوفت إيقاف الدعم عن “سيرفيس ديو” كنهاية لدورة حياة الجهاز المشوبة بالكثير من المشاكل منذ الإعلان الأولي عن الجهاز.

وقدمت مايكروسوفت هاتف “سيرفيس ديو” للجمهور دون دعم لشبكات الجيل الخامس 5G أو تقنية الاتصال قريب المدى NFC، كما أجلت الشركة إطلاق الهاتف في الأسواق لمدة عام كامل.

وبعد الإطلاق، أبلغ مالكو الهاتف عن وجود أخطاء في نظام التشغيل، ومشاكل في الأداء والاستجابة، كما كانت تجربة الكاميرا غير مرضية، واعتبرها الكثير من المستخدمين نقطة ضعف رئيسية.

وسعت مايكروسوفت من خلال هاتف سيرفيس ديو إلى تقديم تجربة استخدام جديدة للهواتف الذكية، وخاصةً بعد إنهاء هواتف ويندوز فون، إلا أن الهاتف لم يكن على مستوى التوقعات، ولم يحقق للشركة النجاح المطلوب.

وطرحت مايكروسوفت الإصدار الثاني من هاتف سيرفيس ديو مع تحسينات متعددة في الشاشة والتصميم والكاميرا. ومع ذلك، ظل الإقبال متراجعًا على الهاتف وسط شائعات تفيد بأن مايكروسوفت توقفت عن إنتاجه، وفككت فريق العمل المسؤول عنه، ونقلت أعضاءه إلى أقسام أخرى.