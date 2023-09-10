لماذا يجب على مستخدمي آيفون تثبيت إصدار iOS 16.6.1 الآن؟

أطلقت شركة آبل إصدار (iOS 16.6.1)، وهو تحديث عاجل لمستخدمي هواتف آيفون يجب عليهم تثبيته الآن، وذلك لأن هذا التحديث يعمل على إصلاح ثغرات أمنية خطيرة اُستغلت بالفعل لاختراق هواتف آيفون.

وقد أعلنت شركة آبل في بيان، أن الثغرات التي أصلحتها في هذا التحديث “ربما جرى استغلالها على نحو نشط” في وقتٍ سابق، وتوجهت بالشكر إلى مختبر (Citizen Lab) في جامعة تورونتو الكندية على مساعدتهم في اكتشاف هذه الثغرات الخطيرة.

وكعادتها آبل لم تشر إلى مصدر الاختراق، ولم تقدم الكثير من التفاصيل حول الإصلاحات الأمنية في إصدار (iOS 16.6.1)، لمنح أكبر عدد من المستخدمين فرصة تحديث أجهزتهم قبل أن يتمكن المهاجمون من الحصول على التفاصيل، ولكن قالت إنها ستكشف المزيد من التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

ومع ذلك تبين أن الثغرات التي أصلحتها آبل في إصدار (iOS 16.6.1) اُستخدمت بالفعل لاختراق هواتف آيفون وتثبيت فيها برامج تجسس مرتبطة بشركة (إن إس أو) NSO الإسرائيلية دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم.

الثغرات التي أصلحتها آبل:

يعمل إصدار (iOS 16.6.1) على إصلاح ثغرتين أمنيتين؛ اُستخدمت كلٌ منهما في هجمات حقيقية، وقد قالت آبل إنها على علم بالتقرير الذي يفيد بأن هذه الثغرات قد استُغلّت على نحو نشط.

تسمح الثغرة الأمنية الأولى (CVE-2023-41064) الموجودة في (ImageIO) – وهو إطار يسمح للتطبيقات بقراءة معظم تنسيقات ملفات الصور وكتابتها – للمهاجمين بتنفيذ التعليمات البرمجية عبر صورة ضارة. والثغرة الأمنية الثانية (CVE-2023-41061)، وهي عبارة عن خلل في محفظة آبل (Apple Wallet) تسمح للمهاجمين أيضًا بتنفيذ التعليمات البرمجية عبر مرفق ضار.

الجدير بالذكر أن آبل قد أطلقت إصدار (iOS 16.6.1)، قبل أسابيع قليلة من إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 الجديد، مما يدل على مدى خطورة هذه الثغرات الأمنية بحيث لا يمكن تجاهلها حتى إطلاق التحديث الرئيسي لنظام التشغيل iOS لهذا العام.

ما أجهزة آبل المتأثرة بهذه الثغرات الأمنية؟

تؤثر الثغراث الأمنية التي ذكرناها سابقًا في معظم هواتف آيفون، وأجهزة آيباد الحديثة، لذلك أطلقت آبل إصدار (iPadOS 16.6.1) أيضًا لمستخدمي أجهزة آيباد. وتشمل أجهزة آبل المتأثرة بهذه الثغرات ما يلي:

هواتف iPhone 8 وأي إصدار أحدث.

أجهزة آيباد برو iPad Pro (الطرز كلها).

أجهزة آيباد آير iPad Air (الجيل الثالث)، وأي إصدار أحدث.

أجهزة iPad (الجيل الخامس) وأي إصدار أحدث.

أجهزة iPad mini (الجيل الخامس) وأي إصدار أحدث.

إليك كيفية تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 16.6.1:

قبل البدء بتثبيت التحديث في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع. واحرص أيضًا على توصيل الهاتف بالشاحن وبالإنترنت عبر شبكة الواي فاي.

بشكل افتراضي؛ يجب أن يقوم هاتف آيفون بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المحفوظة فيه تلقائيًا في كل مرة تصله فيها بالشاحن وشبكة الواي فاي ليلًا، ولكن هذا يحدث في حالة تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي.

وإذا لم تكن هذه الميزة مفعلة، فيمكنك حفظ نسخة احتياطية يدويًا من خلال الخطوات التالية:

تأكد من وجود مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية.

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

بعد التأكد من حفظ نسخة احتياطية من بياناتك يمكنك تحديث هاتف آيفون إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS عبر اتباع الخطوات التالية: