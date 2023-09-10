عودة الدراسة.. نصائح لتعزيز الإنتاجية باستخدام أجهزة Galaxy Tab S9 من سامسونج 

تبرز سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية الحديثة من سامسونج لتشكل حلًا نموذجيًا للمواءمة بين حياة الطلاب الأكاديمية وأنشطتهم اليومية خارج إطار الدراسة، إذ تجمع أجهزة السلسلة بين سهولة حمل الأجهزة اللوحية والقدرات الوظيفية للحواسيب المحمولة، وتوفر بذلك تجربة فريدة تتيح للطلبة إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية وإنجاز المهام المدرسية على اختلافها أثناء التنقل بسهولة.

لذلك سنستعرض اليوم خمس طرق يمكن من خلالها لجهاز Galaxy Tab S9 أن يكون رفيقك المفضل لإنجاز المهام على مدار اليوم:

1- خطط ليومك بكل سهولة:

لا يحتاج الطالب وسط ازدحام مهامه المدرسية والحياتية أفضل من أداة تخطيط تتسم بالمرونة والتنوع وقدرة التكيف مع الجداول الزمنية والأولويات المتغيرة. وهذا ما تقدمه سلسلة Galaxy Tab S9، حيث تمكنك من تنظيم يومك وإعداد قائمة (to-do) الخاصة بك بسهولة. وسواء كنت تفضل الوضع العمودي أو الأفقي؛ فإن غطاء (Smart Book Cover) الذكي والقابل للطي يمنحك الجهوزية التامة للتخطيط ليومك بعناية.

كما تتميز أجهزة (Galaxy Tab S9) بالتطبيق الإبداعي (GoodNotes) الذي يوفر تجربة جديدة كليًا لتدوين الملاحظات اليومية وتنظيم الجدول الزمني. كما يُمكن للطلاب الذين يستخدمون تطبيق GoodNotes الاستفادة من القوالب المصممة سابقًا لمواكبة نهجهم الإبداعي المنظم بدقة وتحكم فائقين. كل ذلك وأكثر في جهاز واحد محمول متكامل وخفيف الوزن.

2- إنجاز مهام متعددة بمهارة عالية:

تزدحم حياة الطالب اليومية ما بين الاستعداد للصف وجدولة الحصص الدراسية وتخصيص وقت للأصدقاء؛ لذلك صُمم جهاز Galaxy Tab S9 لتعزيز مواكبة كل ذلك على أكمل وجه. فخاصية (Multi Window) تمنحك ميزة إنجاز مهام كثيرة في وقت واحد لتضاعف إنتاجيتك، بينما يُمكنك التعاون مع زميلك بسلاسة لإنشاء مشروع دراسي عبر برنامج Google Meet، في حين تُواصل رسم أفكارك الجديدة وتدوينها في مستند منفصل عبر تطبيق Samsung Notes.

كما يمكنك التنقل بين التطبيقات لإنجاز مهام متعددة بسرعة وكفاءة عالية باستخدام إشارات التمرير البسيطة، وعند إرفاق الغطاء الدفتري بلوحة المفاتيح Book Cover Keyboard يُمكنك إنجاز مهامك بسرعة أعلى بفضل لوحة تتبع الماوس.

3- ارتقي بتجربة تدوين الملاحظات إلى مستوى جديد:

مع أجهزة Galaxy Tab S9 فأنت تحظى بامتلاك مفكرة رقمية تمزج بين أفضل مزايا الحاسوب المحمول وتدوين الملاحظات باليد، بل تتجاوز ذلك إلى حد بعيد، فمن خلال شاشة (‎NotePaper Screen) فإن تجربة الكتابة على الجهاز اللوحي تحاكي تمامًا شعور الكتابة على الورق.

ويُمكنك استخدام قلم S Pen لتدوين الأفكار والملاحظات الرئيسية في تطبيق (Samsung Notes) أثناء الفصل الدراسي، ثم مزامنة جهاز Tab S9 مع (Microsoft OneNote) لحفظ كل شيء في مكان واحد، لتتخطى هذه التجربة مجرد سهولة العمل مع الآخرين في وقت واحد وعبر مستند مشترك من خلال الإنترنت، إلى إمكانية البحث عن المصطلحات والموضوعات المرتبطة بالمعلومات التي تسعى للحصول عليها.

4- حول الجهاز اللوحي إلى حاسوب محمول متكامل:

لا داعي اليوم لحمل حاسوب محمول طوال وقت وجودك في الجامعة أو المدرسة للحفاظ على إنتاجيتك؛ فباستخدام جهاز Galaxy Tab S9 وملحقاته يُمكنك إعداد مهامك خلال جلوسك في المقهى، أو الدراسة في الحديقة، وحتى أثناء القيام برحلة ممتعة في عطلة نهاية الأسبوع دون الحاجة إلى اصطحاب حاسوبك.

فمن خلال توصيل الجهاز اللوحي Tab S9 الخفيف الوزن بلوحة المفاتيح Book Cover Keyboard Slim وتشغيل DeX Mode ستستمتع بتجربة شبيهة بالحاسوب وبضغطة واحدة ستتمكن من الوصول إلى مجموعتك الكاملة من تطبيقات مايكروسوفت، مما يجعل من السهل إجراء تحديثات سريعة لمستند Word أو مجموعة PowerPoint أو جدول بيانات Excel أثناء التنقل.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل شاشة الخصوصية على حمايتك من التطفل غير المرغوب فيه، وضمان أنك وحدك من يستطيع رؤية الشاشة أثناء عملك.

5- عزز مساحة العمل الخاصة بك باستخدام شاشة ثانية:

قد لا تكفي شاشة واحدة لإنجاز تطلعاتك خلال جلسة عمل مهمة في المنزل، ولكن أجهزة Galaxy Tab S9 تعمل بسلاسة مع أنظمة التشغيل والتطبيقات المختلفة، مما يجعلها أداة سريعة ومريحة عندما تحتاج إلى عرض ملفات ونوافذ متعددة في وقت واحد والعمل بكفاءة أكبر.

يمكنك استخدم خاصية (Second Screen) لتوصيل الحاسوب بجهازك اللوحي بسهولة بضغطة واحدة وإنشاء تجربة شاشة مزدوجة إما في الوضع الموسع أو المزدوج. وباستخدام خاصية التحكم المتعدد (Multi Control) يمكنك سحب النصوص والصور ومشاركتها بين أجهزة Galaxy الخاصة بك.

كما يمكنك تحديد صورة حديثة من تطبيق Gallery في هاتفك الذكي ومشاركتها في Samsung Notes في جهاز Tab S9، أو في عرض تقديمي في الحاسوب، إذ إن حرية استخدام منظومة Galaxy تتيح لك إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

الخاتمة:

يتوافق تصميم أجهزة Galaxy Tab S9 مع الطلبة الذين لديهم أنماط حياة مزدحمة ومتنقلة باستمرار، وسواء كنت تدرس فن تصميم الجرافيك وتحتاج إلى القدرة على رسم الأفكار بشكل فوري، أو كنت مهندس إنشاءات طموح يحتاج إلى الوصول إلى تفاصيل وأداء المشروع خلال الفصل الدراسي أو خارجه؛ فإن جهاز Galaxy Tab S9 سيكون رفيق دربك الأمثل والشريك النموذجي نحو إنتاجية أفضل.