إذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد فإن هاتف Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونج من الخيارات التي ستفكر فيها لتصميمه المميز القابل للطي ومواصفاته الممتازة. من ناحية أخرى، يُعد هاتف Pixel 7 Pro من جوجل من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق، ويتمتع بمواصفات ممتازة ولكنه غير قابل للطي.

ولمساعدتك في الاختيار وتعرف جميع مواصفات كلا الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip5 و Pixel 7 Pro:

التصميم:

التصميم هو الاختلاف الأكبر بين Flip5 و Pixel 7 Pro، إذ إن Z Flip5 هو هاتف قابل للطي رأسيًا، أما Pixel 7 Pro فهو يأتي بتصميم تقليدي مثل معظم الهواتف الذكية.

شهد هاتف Galaxy Z Flip5 تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بحجم الشاشة الخارجية، التي أصبحت أكبر حجمًا مقارنةً بالطراز السابق، وأصبحت تغطي النصف القابل للطي كاملًا، باستثناء الجزء العلوي الذي يضم العدسات الخلفية المرتبة أفقيًا. وهناك أيضًا مفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي، وهو مقاوم للماء فقط بحسب معيار IPX8.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويزن 212 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel). ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم مزية (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج، ويعدّ هذا المعالج الأسرع والأكثر كفاءة من كوالكوم حتى الآن، حيث يوفر أداءً رائعًا وعمر بطارية ممتاز.

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

أما Pixel 7 Pro فهو متوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 13.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فيضم بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، ويبُاع هاتف ويبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا،

أيهما تختار؟

سيعتمد قرارك بشكل أساسي على عامل الشكل والتصميم، فإذا كنت تحب الهواتف القابلة للطي، وتفضل الهواتف الصغيرة وسهلة الحمل التي يمكنك وضعها في جيبك بشكل مريح، فاختر هاتف سامسونج Z Flip5. أما إذا كنت تفضل الهواتف ذات التصميم التقليدي وتبحث عن هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة، فاختر هاتف جوجل Pixel 7 Pro.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip5 و Pixel 7 Pro: