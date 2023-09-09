عندما تفكر في شراء ساعة ذكية، ستجد الكثير من الخيارات المتاحة في الأسواق، وأبرزها ساعات آبل وسامسونج وفيتبت، ومن أحدث الساعات الذكية التي قد تفكر فيها هي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 التي تتميز بتحديثات جديدة مقارنةً بالطراز السابق لتحسين تجربة الاستخدام، ومن ناحية أخرى قد تفكر في ساعة Fitbit Versa 4 إذا كانت ميزانيتك محدودة، وترغب في ساعة جيدة تقترن بهاتف آيفون.

ولمساعدتك في الاختيار بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 و Fitbit Versa 4:

التصميم:

تتميز ساعات Fitbit بشكل عام بجمال مظهرها، وتأتي ساعة Versa 4 بتصميم بسيط وأنيق مع هيكل مربع الشكل مثل ساعة آبل، وتتمتع ببنية أنحف قليلاً من الطراز السابق، وتتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والوردي، والأحمر (Beet Juice).

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 فتتميز بهيكل دائري الشكل كالساعات التقليدية، وقد أصبحت الشاشة أكبر بسبب الحافات الضيقة، وهي أيضًا أكثر إشراقًا من الطراز السابق، مما يجعل المشاهدة تحت ضوء الشمس أفضل بكثير.

وتتوفر بعدّة ألوان تختلف بحسب المقاس، إذ يأتي طراز 40 ملم باللون الجرافيتي أو الذهبي، ويتوفر طراز 44 ملم باللون الفضي أو الجرافيتي.

الشاشة:

تضم ساعة سامسونج Galaxy Watch6 شاشة من نوع Super AMOLED وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويختلف مقاسها بحسب الطراز، إذ يضم طراز 40 ملم شاشة بمقاس 1.3 بوصة وبدقة 432 × 432 بكسلًا، ويضم طراز 44 ملم شاشة بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

أما ساعة Fitbit Versa 4 فهي تضم شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 1.58 بوصة وبدقة 432 × 432 بكسلًا.

الأداء والمزايا:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بنظام Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل. وتعمل بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج التي تضم مزايا ممتازة.

تعمل ساعة Versa 4 بنظام Fitbit OS وتعمل كمتتبع للياقة البدنية بشكل أساسي، إذ تراقب الأنشطة الرياضية، والمؤشرات الصحية المختلفة مثل: النوم وتشبع الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب. ومع ذلك، لا يمكنها تشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ولا تدعم مساعد جوجل في جميع البلدان، إذ تدعم مساعد جوجل والمساعد الصوتي أليكسا من أمازون بلغات محددة في بلدان معينة ليس من بينها أي بلد في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما لا تتضمن مزايا خاصة بتخزين المقاطع الصوتية.

من ناحية أخرى، تأتي ساعة Galaxy Watch6 الذكية من سامسونج مع العديد من المزايا مثل: قياس معدل ضربات القلب وأكسجين الدم ومراقبة النوم بشكل أكثر تفصيلاً من الطراز السابق وهو Watch5، بالإضافة إلى مزية تخطيط القلب، ومستشعر درجة الحرارة، وتدعم التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

ومع كل هذه المزايا، تتفوق ساعة Versa 4 بعمر البطارية الطويل، حتى مع وجود بطارية أكبر ومعالج جديد في ساعة Watch6 مقارنةً بطراز Watch5، كما تتميز بإمكانية إقرانها بهاتف آيفون على عكس ساعة سامسونج، بالإضافة إلى وجود مزايا حصرية في ساعة سامسونج لن تتمكن من استخدامها إذا لم تتزامن هذه الساعة مع هاتف من نوع سامسونج، مثل: قياس ضغط الدم ومزايا تخطيط القلب.

البطارية والشحن:

تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 بحجمين هما: 40 مم و 44 مم. يحتوي الطراز الأصغر على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الأكبر فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ونظرًا إلى الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بناءً على الحجم الذي تحصل عليه. إذ يستمر الطراز الأصغر في العمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل مزية Always on للشاشة، ويستمر طراز 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

أما ساعة Fitbit Versa 4 فهي تتفوق على ساعة سامسونج فيما يتعلق بعمر البطارية، إذ يمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تتجاوز ستة أيام، ويختلف عمر البطارية باختلاف الاستخدام والإعدادات، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين.

السعر:

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا، وتُباع ساعة Fitbit Versa 4 بسعر 199 دولارًا و95 سنتًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت ستعتمد في اختيارك على السعر فإن ساعة Fitbit Versa 4 ستكون مناسبة لك لأن سعرها أقل، وإذا كنت تمتلك هاتف آيفون فاختر ساعة Fitbit Versa 4 أيضًا لأنها تقترن به على عكس ساعة سامسونج Galaxy Watch6.

أما إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد وخاصة هاتف سامسونج، فاختر ساعة Galaxy Watch6 لتتمتع بجميع المزايا المتوفرة فيها، بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع بمزية دعم التطبيقات التابعة لجهات خارجية، وهي مزية غير متوفرة في ساعة Versa 4.