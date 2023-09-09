روبلوكس قادمة إلى بلاي ستيشن مع أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي

تخطط شركة الألعاب (روبلوكس) Roblox لإطلاق منصة العوالم الرقمية الغامرة التابعة لها لأجهزة (بلاي ستيشن) PlayStation من سوني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مما يتيح لها الوصول إلى مئات الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر منصات الألعاب شعبيةً في العالم.

وتعتزم (روبلوكس) أيضًا جعل تطبيقها متاحًا بالكامل على نظارات الواقع المختلط (كوست) Quest التابعة لشركة ميتا في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وذلك بعد طرح نسخة تجريبية في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن هذا الإصدار نُزِّل أكثر من مليون مرة خلال خمسة أيام.

وقال (مانويل برونشتاين)، كبير مسؤولي المنتجات في (روبلوكس) لوكالة رويترز قبل المؤتمر السنوي للشركة المقرر هذا الأسبوع، إن التوسع جزء من خطة لجعل (روبلوكس) متاحةً «في أي مكان يحاول المستخدمون استخدامه»، ومن ذلك: أجهزة الهاتف المحمول، وأجهزة سطح المكتب، وأجهزة الواقع المعزز والافتراضي.

وقال (برونشتاين): «أتساءل عما إذا كان ينبغي لنا أن نكون على كل شاشة تلفاز».

وتُعدّ (روبلوكس)، التي يبلغ عدد مستخدميها يوميًا 66 مليونًا، معظمهم من المراهقين، واحدةً من أكثر خدمات الألعاب شعبية للأطفال وتراقبها عن كثب شركات التقنية العملاقة، مثل: ميتا، وذلك في إطار سعيها إلى جذب الجيل القادم من المستخدمين.

وقد كافحت خدمة «الميتافيرس» المماثلة من ميتا، (هورايزون) Horizon، التي تتيح للمستخدمين الذين يتجسدون بصور ثلاثية الأبعاد أن يتجمعوا في مساحات افتراضية، للحصول على زخم مماثل.

ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عدد مستخدمي الخدمة لا يتجاوز 200 ألف مستخدم شهريًا، وذلك حتى العام الماضي.

وتُتاح خدمة (هورايزون) حاليًا فقط في أجهزة الواقع الافتراضي، ومع ذلك، فقد قالت ميتا في شهر شباط/ فبراير إنها تهدف إلى إطلاق إصدارات الويب والهواتف المحمولة قريبًا، دون تحديد تاريخ.

وأعلنت (روبلوكس) في مؤتمرها عن خطط لطرح روبوت عالمي للدردشة يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بحلول نهاية العام.

ووفقًا لعرض توضيحي اطلعت عليه رويترز، فإن المطورون سوف يتمكنون من استخدام روبوت الدردشة، الذي يشبه إلى حد كبير أداة استعرضها المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) العام الماضي، لإنشاء كائنات ومشاهد افتراضية عند الطلب، وذلك دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

وتستخدم تقنية ميتا، التي لم تطلقها بعد، الأوامر الصوتية بدلًا من المحادثات المكتوبة.

يُذكر أن (روبلوكس) أعلنت أداة جديدة أخرى من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا العام سوف تُمكِّن مستخدمي الهاتف المحمول أو سطح المكتب من إجراء مكالمات صوتية مع أصدقائهم في (روبلوكس) الذين يتجسدون في صور ثلاثية الأبعاد.

وتستخدم التقنية، التي تُسمى (كونكت) Connect، كاميرا الجهاز لالتقاط تعبيرات وجه المشارك وحركات جسمه ثم تعرض ذلك عبر الصورة الرمزية للشخص.