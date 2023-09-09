أبرز الأجهزة الإلكترونية التي تساعدك في النوم بشكل أفضل

هناك العديد من الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في النوم، منها: التعب أو التوتر أو الإصابة بحالة مرضية معينة تمنعهم من النوم وغير ذلك، ولكن مع تطور التكنولوجيا، طُورت العديد من الأجهزة التي تساعد هؤلاء الأشخاص في النوم بشكل أفضل وأكثر راحة.

يمكن أن تساعد هذه الأجهزة في الاسترخاء أو تحجب الضوء والأصوات المزعجة لمساعدتك في النوم، ومن هذه الأجهزة ما يلي:

1- سماعات النوم Sleep A10:

يمكن لسماعات النوم العالية الجودة مثل: Sleep A10 من Soundcore أن تساعدك في النوم براحة أكثر، فهي نحيفة وخفيفة الوزن ومصممة خصوصًا للنوم، ويساعد تصميمها في التلاؤم مع أذنك، دون البروز إلى الخارج والتسبب بعدم الراحة أثناء النوم على الجهة الجانبية.

يمكنك الاختيار من ثلاثة أحجام من سدادات الأذن لتحديد الأنسب لك، وتساعد هذه السدادات في تخفيف الضوضاء الخارجية، ولكن لا تتمتع هذه السماعات بمزية إلغاء الضوضاء النشيطة (ANC).

توفر Sleep A10 جودة الصوت جيدة، ويمكنك الاختيار من مجموعة واسعة من الأصوات المريحة المتوفرة في التطبيق ويمكنك أيضًا تشغيل مقاطع صوتية من خارج التطبيق، سواء كان بودكاست أو موسيقى أو كتب صوتية.

يمكن إعداد هذه السماعات وتشغيلها بسهولة، ومع مزية التحكم الذكي في مستوى الصوت (Smart Volume Control) سينخفض مستوى الصوت تلقائيًا عندما تكتشف البراعم أنك غفوت

2- جهاز الضوضاء البيضاء Yogasleep:

إذا لم تكن سماعات النوم مناسبة لك، فيمكنك تجربة جهاز الضوضاء البيضاء (White Noise Sound) مثل: Yogasleep وهو جهاز بسيط وسهل الإعداد والاستخدام؛ وما عليك سوى تحديد المقطع الصوتي وضبط مستوى الصوت بما يناسبك.

ستريحك الأصوات والألحان التي يصدرها جهاز Yogasleep، وستساعد هذه الأصوات في إخفاء الضوضاء الخارجية غير المرغوب فيها. وتتوفر ثمانية خيارات للضوضاء البيضاء، بالإضافة إلى خيارات أخرى تتضمن الأصوات الطبيعية وأغاني النوم والموسيقى الهادئة. ويمكن للبالغين والأطفال والرضع وحتى الحيوانات الأليفة الاستفادة من الأصوات المهدئة الصادرة من هذا الجهاز.

يتميز هذا الجهاز بوجود مؤقت مدته ست ساعات وآخر مدته ثماني ساعات، لكن الأمر السلبي هو عدم وجود جهاز للتحكم عن بُعد.

3- وسادة تتبع النوم Sleep Tracking Pad:

يمكنك استخدام وسادة تتبع النوم Sleep Tracking Pad من شركة (Withings) لمراقبة نومك وإيجاد حلول لتحسينه في حالة كنت تعاني من مشكلات متعلقة بالنوم.

يحتوي هذا الجهاز على مزية متقدمة لتتبع النوم تجمع العديد من المعلومات أثناء نومك، مثل: معدل ضربات القلب والتنفس والحركة أثناء النوم، ثم توفر لك تحليلًا دقيقًا عبر تطبيق Health Mate في هاتفك الذكي.

يمكن أن تعطي المعلومات المتعلقة بدورات النوم فكرة عامة عن طبيعة نومك والمشكلات التي تواجهها فيما يتعلق بالنوم العميق وانقطاع النفس أثناء النوم وغير ذلك، ويمكنك تخزين جميع تلك البيانات في ملف PDF لمشاركتها مع طبيبك.

4- جهاز تنقية الهواء Levoit Core 400S Smart Air Purifier:

يساعد جهاز تنقية الهواء Levoit Core 400S Smart Air Purifier في زيادة الراحة أثناء النوم، فهو يخفف من الفيروسات والملوثات والدخان المنتشر في الغرفة، ويتوفر بأحجام متعددة وألوان مختلفة وينقي الهواء بسرعة في أي غرفة. كما أنه صامت في وضع النوم (Sleep Mode) مما يضمن لك النوم بعمق دون الانزعاج من صوته، واعتمادًا على حجم غرفة النوم، يمكن لهذا الجهاز تنقية الهواء في أقل من ثماني دقائق.

ويمكن لتنقية الهواء أن تفيد بشكل كبير الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو يعيشون في منطقة تحدث بها حرائق الغابات بشكل موسمي.

تلتقط المرشحات الموجودة في هذا الجهاز البكتيريا والعفن والفيروسات الموجودة في الغرفة، بالإضافة إلى الغبار والدخان. ويتوافق هذا الجهاز مع المساعد الصوتي أليكسا (Alexa) من أمازون، ومساعد جوجل (Google Assistant)، ويمكنك التحكم في الإعدادات وتلقي التقارير من التطبيق المصاحب لهذا الجهاز. كما يمكنك أيضًا إنشاء جدول التنقية الخاص بك لأسبوع كامل إذا كنت ترغب في ضبط أوضاع وسرعات مختلفة للتنقية في أيام مختلفة خلال الأسبوع.