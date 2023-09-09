“آنت جروب” الصينية تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي للخدمات المالية

كشفت شركة “آنت جروب Ant Group” المتخصصة في مجال التقنيات المالية عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد للعمل داخل التطبيقات والخدمات المالية للشركة.

ويأتي هذا الإعلان الجديد ضمن سلسلة متتابعة من الإعلانات للشركات الصينية حديثًا في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية الصينية التي تفرض قيودًا صارمة على الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وخلافًا لما هو متبع في الدول الأخرى، تطلب الحكومة الصينية من الشركات تقديم تقييمات أمنية للحصول على تصريح قبل إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي للجمهور.

وقالت الشركة الصينية إنها تجري حاليًا اختبارات مغلقة لتطبيقين يعتمدان على نموذج الذكاء الاصطناعي المالي الخاص بها.

ويسمى التطبيق الأول “Zhixiaobao 2.0″، وهو مصمم لإعطاء العملاء نصائح مالية، وتزعم الشركة أنه يمكن أن يضاهي المحللين الماليين العاديين في تحليل السوق والقدرة على التفكير، وسيكون متاحًا بمجرد حصوله على الموافقة التنظيمية.

وأما التطبيق الآخر فيُدعى “Zhixiaozhu 1.0″، وهو موجه للمتخصصين في مجال المال والأعمال، ويمكنه إجراء تحليلات للاستثمار واستخراج المعلومات، وغيرها من المهام المرتبطة بالأسواق المالية.

جدير بالذكر أن شركة “آنت جروب Ant Group” هي شركة تقنية مالية صينية، تأسست عام 2014 وكانت تابعة لمجموعة Alibaba الصينية، وتُعتبر واحدة من أكبر الشركات في مجال التقنية المالية على مستوى العالم.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتقنية، مثل الدفع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الثروات، والقروض الاستهلاكية، وتقنية البلوكشين، والتأمين.

واحتلت Ant Group مكانة قوية في السوق الصيني نظرًا لشعبية منتجاتها وخدماتها المبتكرة، وتمتلك قاعدة شعبية ضخمة من العملاء في الصين وخارجها، تزيد على 1.3 مليار عميل.