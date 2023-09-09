آبل تعتزم إطلاق نسخة جديدة من جهاز آيباد آير

تخطط شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من جهاز آيباد آير لاحقًا هذا العام، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors التقني في تقريرٍ أخيرٍ له.

وبحسب التقرير، فإن آبل لن تقيم مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لهذا الإعلان، بل ستكتفي بإصدار بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني.

وسيصدر جهاز آيباد آير المنتظر بمواصفات محسنة، مقارنةً بالإصدار الحالي الذي صدر العام الماضي، وقد تكون أبرز التحسينات إضافة معالج M2، ومنفذ Thunderbolt داعم لنقل البيانات على نحو فائق.

ومن المنتظر أن تعقد آبل مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام قليلة، لكنها ستركز بشكل أساسي على هواتف آيفون 15 والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية.

واستنادًا إلى تلك التقارير، فقد يكون آيباد آير آخر جهاز تطلقه آبل هذا العام، وسط شائعات أخرى تفيد بأن آبل قد تؤجل إطلاق أجهزة ماك بوك وآيباد برو إلى الربع الأول من العام القادم.

وكانت آبل قد أطلقت نسخة محدثة من جهاز آيباد مطلع عام 2022 بمعالج M1، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل داعمة لخاصية Centre Stage التي تُبقي الأشخاص دائمًا في الوسط، مع منفذ USB C أسرع، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G في النسخ الداعمة للاتصالات الخلوية.

وتتيح آبل حاليًا جهاز آيباد آير بسعة تخزينية تبدأ من 64 جيجابايت بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي، وقد يشهد الإصدار القادم زيادة في سعة التخزين المبدئية يصاحبها ارتفاع آخر محتمل في السعر.