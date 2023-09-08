MSI تعالج مشكلة “شاشة الموت الزرقاء” في ويندوز

بدأت شركة MSI إصدار تحديثات جديدة بهدف إصلاح مشكلة “شاشة الموت الزرقاء” في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز 10 أو 11.

وظهرت تلك المشكلة تحديدًا في الحواسيب التي تحتوي على اللوحات الأم من شركة MSI التي تعمل بمعالجات إنتل من سلسلة 600 و 700، كما أشار المستخدمون إلى وجودها في أجهزة تتضمن لوحات أم من شركات أخرى.

وتسبب المشكلة انهيار نظام التشغيل مع ظهور شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death، التي يُشار إليها اختصارًا بـ BSOD، وظهور رسالة “معالج غير مدعوم UNSUPPORTED_PROCESSOR” التي تشير إلى عدم توافق المعالج.

وأكدت شركة MSI أنها عثرت على المشكلة وأصلحتها الآن، مشيرةً إلى أن “السبب الجذري للمشكلة هو البرنامج المسؤول عن تقنية النظام الهجين من إنتل Intel Hybrid Architecture”.

ويُقال إن شاشة الموت الزرقاء تؤثر فقط في الحواسيب التي تضم معالجات إنتل كور i9 من الجيل الثالث عشر عند تثبيت آخر تحديثات ويندوز 10 و 11، ويمكن تفادي المشكلة بتنزيل وتثبيت التحديث الجديد الصادر عن شركة MSI، والموجه إلى نظام الإدخال والإخراج الأساسي، الذي يعُرف اختصارًا باسم “بيوس BIOS”.

ويستهدف التحديث حاليًا اللوحات الأم بمعالجات إنتل 600 و 700، ولكن من المفترض أن يُوسّع نطاقه ليشمل طرازات أخرى في الأسابيع القادمة.

وكانت مايكروسوفت قد ألقت باللوم على مصنعي مكونات أجهزة الحاسوب في بداية رصد المشكلة، مؤكدةً أن المشكلة متعلقة بعتاد الأجهزة نفسها، وليس التحديثات التي تطلقها لنظام ويندوز.