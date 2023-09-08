هواوي تفتح باب طلب هاتفها الأقوى Mate 60 +Pro

بدأت شركة هواوي الصينية اليوم الجمعة تلقي طلبات الشراء لهاتفها الذكي (ميت 60 برو بلس) +Mate 60 Pro، الذي يُضاف إلى سلسلتها الجديدة من الهواتف الرائدة التي استحوذت على الاهتمام العالمي لكشفها عن نجاح عملاقة التقنية الصينية في التغلب على العقوبات الأمريكية.

ومع عدم وجود إعلانات سابقة؛ كما فعلت عند إطلاق هاتفي (ميت 60) و(ميت 60 برو) الأسبوع الماضي، قالت هواوي في متجرها الرسمي عبر الإنترنت إنها ستبدأ في تلقي طلبات الهاتف اعتبارًا من الساعة 05:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة مع التسليم اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

وأشارت المواصفات التي قدمتها الشركة للهاتف إلى قدرته على ربط ما يصل إلى قمرين صناعيين في وقت واحد ومساحة تخزين داخلية أكبر مقارنة بهاتف (ميت 60 برو). ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن سعر (ميت 60 برو بلس).

وأشارت اختبارات السرعة التي نشرها المشترون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلى أن جهاز (ميت 60 برو) قادر على سرعات تنزيل تتجاوز تلك الموجودة في الهواتف الرائدة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقالت شركة (تك إنسايتس) TechInsights في التقرير الذي نُشر يوم الاثنين الماضي إن هاتف (ميت 60 برو) Mate 60 Pro من هواوي يتمتع بشريحة (كيرين 9000إس) Kirin 9000s الجديدة التي صنعتها في الصين (الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات) SMIC.

وقالت شركة التحليلات إن (كيرين 9000إس) هو أول معالج يستخدم تقنية 7 نانومتر ذات التقدم الأكثر وهي من (الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات)، الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة الصينية تحرز بعض التقدم في محاولاتها لبناء منظومة محلية للشرائح.

فمنذ عام 2019، منعت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى أدوات صناعة الشرائح الأساسية اللازمة لإنتاج هواتفها الرائدة، وبعد القرار تمكنت الشركة من بيع دفعات محدودة من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس باستخدام الشرائح المخزنة.