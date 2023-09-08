هواوي تعلن رسميًا هاتفها القابل للطي Mate X5

أعلنت شركة هواوي اليوم الجمعة، بالإضافة إلى فتح باب تلقي طلبات شراء هاتفها الأحدث (ميت 60 برو بلس) Mate 60 Pro+، الجيل الجديد من هاتفها الذكي القابل للطي (ميت إكس5) Mate X5.

ويعمل جهاز (ميت إكس5) كخليفة مباشر لهاتف (ميت إكس3)، الذي أُعلن في شهر آذار/ مارس الماضي، ويقدم العديد من التحسينات الداخلية في حين يحافظ تقريبًا على التصميم الخارجي.

ويتميز هاتف (ميت إكس5) بشاشة العرض الرئيسة نفسها من نوع (إل تي بي أو أولد) LTPO OLED بمقاس 7.85 بوصات وبدقة 2,496×2,224 بكسلًا، وشاشة خارجية من النوع ذاته وبمقاس 6.4 بوصات وبدقة 2,504×1,080 بكسلًا مع حماية من زجاج (كونلون) Kunlun.

ومن الخارج، يأتي هاتف (ميت 5إكس) بلون أرجواني Phantom Purple جديد ينضم إلى خيارات الأبيض Feather White، والأسود Feather Black، والذهبي Feather Gold، والأخضر Green Mountain التي كانت متاحة أيضًا في هاتف (ميت إكس3).

وتتميز «جزيرة» الكاميرا الموجودة في الخلف أيضًا بتصميم معدل قليلًا، ولكن الكاميرات لم تتغير، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/3.4 مع تقريب بصري بمعدل قدره x5.

ويأتي أحدث هاتف قابل للطي من هواوي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

ولم تكشف الشركة رسميًا عن الشريحة المستخدمة في الهاتف، لكن العديد من التقارير الواردة من الصين تشير إلى أنها شريحة (كيرين 9000إس) Kirin 9000s نفسها الموجودة في أجهزة سلسلة (ميت 60) Mate 60 التي أُطلقت حديثًا.

ومن المتوقع أن تكون الشريحة، المبنية على تقنية 7 نانومتر الخاصة بـ (الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات) SMIC، قادرة على دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ومن المثير للاهتمام في مواصفات الهاتف أيضًا هو تصميم الهوائي الجديد تمامًا، الذي يُقال إنه يوفر استقبالًا محسنًا للإشارة. ويتميز هوائي Lingxi من هواوي بخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تحدد الشبكة المثالية لضمان الاتصال الأمثل. وتتميز الهوائيات الموجودة حول إطار الجهاز أيضًا بتقنية الضبط المزدوج الوضع للحصول على جودة إشارة أفضل.

ويتميز هاتف (ميت إكس5) أيضًا ببطارية ذات سعة كبرى مقارنةً بسلفه قدرها 5,060 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي باستطاعة 66 واطًا، والشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي باستطاعة 7.5 واط.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل (هارموني أو إس 4) HarmonyOS 4 الخاص بشركة هواوي، ويوفر عناصر تحكم جديدة في الإيماءات الهوائية تتيح لك تصفح مقاطع الفيديو وصفحات الويب والصور دون لمس الشاشة الرئيسة على الإطلاق.

ويتميز هاتف (ميت 5إكس) أيضًا بأنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8 ويدعم المراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou الثنائية الاتجاه في الصين.

ويتوفر هاتف هواوي القابل للطي الجديد حاليًا لطلب الشراء السابق عبر موقع VMall الصين، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.