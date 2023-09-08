ميدياتيك تكشف عن أول معالج بدقة تصنيع 3 نانومتر للهواتف الذكية .. عاجل

أعلنت شركة ميدياتيك التايوانية أنها نجحت في تطوير معالج للهواتف الذكية بدقة تصنيع 3 نانومتر.

وتعد الشركة التايوانية أول شركة معالجات في العالم تكشف عن معالج مخصص للهواتف الذكية بدقة تصنيع 3 نانومتر.

ومن المقرر أن تطلق آبل هواتف آيفون 15 خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري بمعالج A17 بدقة تصنيع 3 نانومتر، إلا أنها لم تكشف عنه حتى الآن.

وتتعاون ميدياتيك مع شركة TSMC التايوانية من أجل استخدام أحدث تقنياتها في تصنيع المعالج، كما ستتولى الشركة نفسها إنتاج معالجات آبل الجديدة.

ولم تشارك ميدياتيك الكثير من التفاصيل حول المعالج، كما لم تفصح عن اسمه، واكتفت بالقول إنه سيكون ضمن سلسلة معالجات Dimensity الخاصة بها.

ووفقًا للشركة، فإن المعالج سيدخل مرحلة الإنتاج الكبير مطلع عام 2024 المقبل، كما ستصل الأجهزة التي تعمل به إلى الأسواق خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ولن يقتصر وجود المعالج المصنّع بدقة تصنيع 3 نانومتر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فقط، بل يُتوقع أيضًا أن يوجد المعالج في “السيارات الذكية وغيرها من الأجهزة المختلفة”، بحسب بيان الشركة.

وتقول الشركة التايوانية إن المعالج مجهز بالتقنيات اللازمة لتلبية “المتطلبات المتزايدة لتجربة المستخدم” من الحوسبة المحمولة، والاتصال العالي السرعة، والذكاء الاصطناعي، والوسائط المتعددة.

وتوفر المعالجات المصنعة بدقة تصنيع 3 نانومتر تحسينات في استهلاك الطاقة والأداء مقارنة بالمعالجات الأقدم.

وبالمقارنة مع تقنية 5 نانومتر، ستوفر المعالجات بتقنية معالجة 3 نانومتر تحسنًا في الأداء بنسبة 18% مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 32%.