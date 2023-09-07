مايكروسوفت تتيح ميزة إزالة الخلفية في برنامج الرسام

أطلقت مايكروسوفت تحديثًا تجريبيًا جديدًا لبرنامج الرسّام Microsoft Paint يتيح للمستخدمين إزالة خلفية الصور بضغطة زر.

وبات التحديث الجديد للبرنامج متاحًا لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز عبر قناتي “كاناري” و “ديف”، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر مدونتها الرسمية.

وتتيح مايكروسوفت مع التحديث الجديد خيار إزالة الخلفيات من الصور بسهولة، سواء من الصورة بأكملها أو من جزء محدد منها فقط.

ولا تتطلب الميزة الجديدة أي مهارات خاصة من المستخدم أو خبرة سابقة في تصميم الرسوميات.

وعند الضغط على أداة “إزالة الخلفية”، يحلل البرنامج الصورة ويحدد العنصر الرئيسي والخلفية، ثم تُزال الخلفية تلقائيًا دون خطوات إضافية، لتحل محلها مساحة بيضاء بينما يظل العنصر الرئيسي كما هو.

وتتمتع الميزة الجديدة في برنامج الرسام بدقة عالية في التعرف على العناصر الرئيسية في الصور. على سبيل المثال، يمكن إزالة خلفية صورة لحيوان أو شخص دون ترك أي آثار للخلفية، حتى في المواضع التي تكون فيها الخلفية متشابهة في اللون والشكل مع العنصر الرئيسي.

وتعمل مايكروسوفت في الآونة الأخيرة على تطوير برنامج الرسام الشهير بإضافة المزيد من الميزات إليه، ومنها ميزات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل توليد الصور استنادًا إلى الأوامر النصية، واعتمادًا على نموذج Dall-E الموجود في روبوت “بينج شات”.

وبالإضافة إلى ذلك، تختبر مايكروسوفت أيضًا ميزة تعرف الحروف ضوئيًا، لاستخراج النصوص من الصور ونسخها بسهولة، كما حسّنت مايكروسوفت واجهة المستخدم بدعم الوضع الليلي في البرنامج.

جدير بالذكر أن الميزات الجديدة في البرنامج مقتصرة فقط على ويندوز 11 حاليًا، وقد يتطلب بعضها مواصفات خاصة في عتاد الحاسوب، وخاصةً تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.