ريلمي تعلن هاتف Narzo 60x وسماعات Buds T300

أطلقت شركة (ريلمي) Realme هاتفها الذكي الجديد (ريلمي نارزو 60إكس) Realme Narzo 60x الذي يأتي لينضم إلى هاتفي السلسلة الآخرين، (ريلمي ناروز 60) و(ريلمي نارزو 60) اللذين أُعلنا في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويقدم هاتف (ريلمي نارزو 60إكس) مواصفات أقل من (نارزو 60) و(نارزو 60 برو)، وهو يحتوي على شريحة (دايمنسيتي 6100+) الثمانية النوى المصنوعة بتقنية 6 نانومتر، التي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، والتي تمكن الهاتف من دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا التي تتيح شحن الهاتف بنسبة 50 في المئة في غضون 30 دقيقة فقط.

وبرمجيًا، يعمل (ريلمي نارزو 60إكس) بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويقدم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.89 ملم، ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي (ريلمي نارزو 60إكس) مع شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.72 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا ومعدل سطوع يصل إلى 680 شمعة.

وتحتوي الشاشة على ثقب في الأعلى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل؛ ولأنها ليست من نوع (أمولد) AMOLED، فإن حساس بصمات الأصابع يأتي في زر جانبي.

وتتباهى ريلمي بأن الغطاء الخلفي لطراز اللون الأخضر Stellar Green من الهاتف بأنه يدعم التصميم الذي تسميه الشركة (إنترستلر إكس) IntersteallarX، المصنوع باستخدام عملية الرمال اللامعة من أجل «تأثير رائع ينبض بالحياة في الضوء، يسطع مثل النجوم المبهرة».

وتقول ريلمي إن إصدار Stellar Green «مستوحى من اتساع المجرة وغموضها»، حيث يمثل كل خط على شكل الحرف إكس «الطريق إلى الاكتشاف».

ويحتوي الغطاء الخلفي لهاتف (نارزو 60إكس) من ريلمي أيضًا على قسم دائري الشكل للكاميرا يحتوي على فلاش LED وكاميرتين: الرئيسة منهما تأتي بدقة 50 ميجابكسل، والأخرى بدقة 2 ميجابكسل.

وتعتزم ريلمي طرح هاتفها الذكي الجديد بسعر يعادل 155 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

ويأتي كلا الخيارين باللونين الأخضر والبنفسجي، وسيبدأ بيعهما في الهند اعتبارًا من 12 أيلول/ سبتمبر الجاري عبر موقع ريلمي الرسمي، وموقع أمازون.

وبالإضافة إلى هاتف (نارزو 60إكس)، كشفت ريلمي عن سماعات الأذن اللاسلكية (بدز تي300 تي دبليو إس) Buds T300 TWS التي تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء النشط بمستوى 30 ديسيبل، وتدعم ضوابط التحكم اللمسية.

ويُروَّج لسماعات الأذن الجديدة من ريلمي بأنها تدعم تأثير صوتي مكاني بزاوية قدرها 360 درجة، وزمن وصول يبلغ 50 ميلي ثانية مع دعم تقنية البلوتلوث 5.3. كما تدعم السماعات تقنية الصوت (دولبي آتموس) Dolby Atmos، بالإضافة إلى دعم مقاومة رذاذ الماء والغبار IP55.

وتحتوي (بدز تي300) على بطارية بسعة 43 ميلي أمبير في الساعة في كل سماعة، في حين تأتي علبة الشحن ببطارية سعتها 460 ميلي أمبير في الساعة.

وتقول ريلمي إن السماعات سوف توفر ما يصل إلى 8 ساعات من تشغيل الصوتيات بمستوى صوت قدره 50 في المئة بدون ميزة إلغاء الضوضاء النشط، و6 ساعات مع تفعيل الميزة.

وعند وضعها بعلبة الشحن، فإن الوقت يصل إلى 40 ساعة من التشغيل الإجمالي بمستوى صوت قدره 50 في المئة بدون ميزة إلغاء الضوضاء النشط، و30 ساعة مع تفعيل الميزة.

هذا، وسوف تُباع سماعات الأذن (بدز تي300)، التي تتوفر باللونين الأسود والأبيض، بسعر يعادل 28 دولارًا أمريكيًا.