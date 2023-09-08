حركة المرور إلى ChatGPT تنخفض للشهر الثالث على التوالي

شهد روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT التابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI انخفاضًا شهريًا في عدد الزيارات إلى موقع الويب، وذلك للشهر الثالث على التوالي في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقالت شركة التحليلات (سيميلرويب) Similarweb في منشور على مدونتها إنه يوجد علامات على أن الانخفاض يقترب من نهايته.

وانخفضت الزيارات إلى موقع (شات جي بي تي) ChatGPT على سطح المكتب والهواتف المحمولة على مستوى العالم بنسبة 3.2 في المئة إلى 1.43 مليار زيارة في شهر آب/ أغسطس 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 10 في المئة تقريبًا عن كل من الشهرين السابقين.

كما انخفض مقدار الوقت الذي يقضيه الزوار في الموقع شهريًا منذ شهر آذار/ مارس، من متوسط 8.7 دقيقة إلى 7 دقائق في شهر آب/ أغسطس.

ولكن عدد الزوار الفريدين في جميع أنحاء العالم لشهر آب/ أغسطس ارتفع إلى 180.5 مليون مستخدم من 180 مليون زائر.

وقد يساعد افتتاح المدارس في شهر أيلول/ سبتمبر في كثير من دول العالم في زيادة حركة المرور إلى (شات جي بي تي) ChatGPT واستخدامه، خاصةً وقد بدأت بعض المدارس في احتضانه.

وارتفعت حركة المرور إلى (شات جي بي تي) ChatGPT في الولايات المتحدة على نحو طفيف في شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع افتتاح المدارس هناك.

وقال (ديفيد إف كار) من شركة (سيميلرويب)، التي تتبع بانتظام (شات جي بي تي) ChatGPT ومنافسيه: «يبدو أن الطلاب الذين يبحثون عن مساعدة في واجباتهم المدرسية جزء من القصة، فقد انخفضت نسبة المستخدمين الأصغر سنًا للموقع خلال الصيف وبدأت الآن في الارتداد مرة أخرى».

وأدى إطلاق روبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى استخدام محموم للتقنية في المهام اليومية بدءًا من التحرير وحتى البرمجة، ووصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير، وذلك بعد شهرين من إطلاقه.

وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي البيانات السابقة لإنشاء محتوى جديد لكتابة المقالات أو القصائد.

وقبل إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي النصي (ثردز) Threads من ميتا، كان (شات جي بي تي) ChatGPT أسرع التطبيقات الاستهلاكية نموًا على الإطلاق، وهو الآن أحد أفضل 30 موقعًا على الويب في العالم.

وأُطلق عدد قليل من المنافسين لـ (شات جي بي تي) ChatGPT في وقت سابق من هذا العام، ومن ذلك: (بارد) Bard من جوجل. ويوفر محرك البحث بينج من مايكروسوفت روبوتًا للدردشة يستخدم نموذج اللغة الكبير ذاته الذي يقوم عليه (شات جي بي تي) ChatGPT.

وأصدرت (أوبن أي آي) أيضًا تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) في شهر أيار/ مايو الماضي، ثم لنظام أندرويد في شهر تموز/ يوليو الماضي.

مع أن (شات جي بي تي) ChatGPT يتوفر مجانًا للمستخدمين، فإن (أوبن أي آي) توفر إصدارًا مأجورًا من البرنامج مع مزايا حصرية، وذلك مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وبالإضافة إلى (شات جي بي تي) ChatGPT، تجني (أوبن أي آي) الأموال عن طريق بيع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمطورين والشركات مباشرة، ومن خلال شراكة مع مايكروسوفت، التي استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة.