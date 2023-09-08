ثردز تبدأ إطلاق ميزة البحث في المنشورات

قال المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) يوم الخميس إن منصة التواصل الاجتماعي النصي (ثردز) Threads بدأت إطلاق ميزة البحث.

وكان زوكربيرج قد بشّر الأسبوع الماضي بأن إمكانية البحث قادمة إلى (ثردز) قريبًا، وأمس أضاف منشورًا آخر إلى منشوره الأصلي قائلًا إن الميزة تُطلق الآن لمعظم الدول الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، وسوف تُطلق في المزيد من الدول قريبًا.

وفي بيان لموقع (ذا فيرج) The Verge التقني، أكد المتحدث باسم ميتا (سين كيم) أن الميزة قادمة إلى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتُطرح أيضًا على تطبيق الويب الخاص بالمنصة.

وكانت (ثردز) قد بدأت اختبار الميزة أول مرة في أستراليا ونيوزيلندا في شهر آب/ أغسطس الماضي، وهي تتيح لك البحث في منشورات المنصة بناءً على كلمة رئيسية محددة. وفي السابق، كانت المنصة تتيح لك البحث عن المستخدمين فقط.

وعند إجراء بحث، سيستمر التطبيق في عرض قوائم المستخدمين ذوي الصلة بمصطلح البحث الخاص بك. ومع ذلك، فإن تحديد خيار «البحث عن» في الجزء العلوي سيسمح لك بالتمرير عبر المنشورات التي تحتوي على تلك الكلمة الرئيسة.

يُشار إلى أن اختبار الميزة الجديدة يأتي بعد أيام من إعلان ميتا إطلاق نسخة الويب من (ثردز)، بحيث أصبح من الممكن استعمال المنصة عبر متصفحات الويب.

وأطلقت ميتا تطبيق (ثردز) مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي وقد حقق نجاحًا هائلًا، ذلك أنه جذب أكثر من 100 مليون تسجيل في أسبوعه الأول على خلفية أشهر من الفوضى في تويتر.