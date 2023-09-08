برنامج تجسس مشهور يستغل ثغرة جديدة في أجهزة آبل
أجهزة محمولة

برنامج تجسس مشهور يستغل ثغرة جديدة في أجهزة آبل

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قال باحثون في مجموعة أمن المعلومات (سيتيزن لاب) Citizen Lab يوم الخميس إنهم عثروا على برامج تجسس مرتبطة بشركة (إن إس أو) NSO الإسرائيلية التي استغلت ثغرة اِكتُشفت حديثًا في أجهزة آبل.

وأثناء فحص جهاز آبل الخاص بموظف في إحدى مجموعات المجتمع المدني في واشنطن الأسبوع الماضي، قالت (سيتيزن لاب) في بيان إنها وجدت أن الثغرة قد اِستُخدمت لإصابة الجهاز ببرنامج التجسس (بيجاسوس) Pegasus التابع لشركة (إن إس أو).

وقال (جون سكوت رايلتون)، كبير الباحثين في (سيتيزن لاب)، التي مقرها في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو الكندية: «يظهر هذا أن المجتمع المدني يعمل مرة أخرى كنظام إنذار مبكر بشأن الهجمات المعقدة حقًا».

ولم تقدم (سيتيزن لاب) مزيدًا من التفاصيل بشأن الفرد أو المنظمة المتضررة.

وقالت مجموعة أمن المعلومات إن الثغرة سمحت باختراق أجهزة آيفون التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل (آي أو إس 16.6) دون أي تفاعل من الضحية.

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وأصدرت شركة آبل تحديثات جديدة لأجهزتها بعد التحقق من العيوب التي أبلغتها بها (سيتيزن لاب)، وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس لديه تعليق إضافي، في حين حثت (سيتيزن لاب) المستهلكين على تحديث أجهزتهم.

ومن جانبه، قال متحدث باسم (إن إس أو) لوكالة رويترز الإخبارية إنه ليس لديه أي تعليق فوري على بحث (سيتيزن لاب).

وأدرجت الحكومة الأمريكية الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء منذ عام 2021 بسبب انتهاكاتها، ومن ذلك: مراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين.

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