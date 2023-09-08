آبل تبدأ بيع ماك بوك آير معاد التجديد بشاشة قياسها 15 إنشًا

بدأت شركة آبل ببيع جهاز ماك بوك آير معاد التجديد “Refurbished” بشاشة قياسها 15 إنشًا عبر متاجرها الإلكترونية في عدة دول أوروبية.

وبات الجهاز متاحًا حاليًا للشراء في دولٍ مثل: المملكة المتحدة، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، وبولندا، وسويسرا.

ومن المنتظر أن تطرح آبل الجهاز في المزيد من الدول مثل الولايات المتحدة وكندا ودولٍ أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكما هو معتاد، فإن أسعار أجهزة ماك معادة التجديد أقل مقارنة بالأجهزة الجديدة كليًا بنسبة 15% تقريبًا، لذا فهي تعد خيارًا مثاليًا بالنسبة لبعض المستخدمين.

جدير بالذكر أن منتجات آبل معادة التجديد هي منتجات أصلية، أُعيدت إلى الشركة لمشكلة ما، ثم جرى إصلاحها واختبارها للتأكد من كونها تعمل على الوجه الأكمل، وأعادت آبل طرحها مرة أخرى بسعر أقل مع ضمان سارٍ لمدة عام، حتى يغطي أي عيوب أو مشاكل قد تظهر في الجهاز.

وطرحت آبل جهاز ماك بوك آير بشاشة ذات قياس 15 إنشًا أول مرة منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي، مع معالج M2 وبطارية أكبر وسماعات إضافية، وهو يعد الإصدار الأكبر في سلسلة حواسيب ماك بوك آير.

وشهدت أسعار أجهزة ماك بوك في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذي يدفع بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.

وتتيح آبل منتجاتها معادة التجديد عبر متاجرها الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، ولدى وكلائها المعتمدين.