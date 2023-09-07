يوتيوب تختبر طريقة جديدة لعرض الإعلانات في أجهزة التلفاز

تختبر منصة مشاركة الفيديو يوتيوب طريقة جديدة لإظهار الإعلانات في أجهزة التلفاز الذكية.

وتعرض الطريقة الجديدة الإعلانات بأسلوب الفواصل الإعلانية الطويلة مع تقليل عددها، وستعمل تلك الطريقة في تطبيقات يوتيوب في أجهزة التلفاز الذكية بالإضافة إلى أجهزة تشغيل الألعاب والأجهزة المحمولة التي ترتبط بالشاشات مثل تلفاز آبل وتلفاز شاومي وغيرها.

وتقول يوتيوب إن الفكرة هي عرض الإعلانات بطريقة تتوافق مع كل منصة يشاهد عبرها المستخدم مقاطع الفيديو. على سبيل المثال في الهواتف المحمولة، قد يكون المستخدم أكثر ميلًا لمشاهدة محتوى مثل “مقاطع الفيديو القصيرة Shorts”، لذا فإن فواصل الإعلانات الأقصر والأسرع قد تكون أكثر ملاءمة.

وتستشهد المنصة بأبحاث تشير إلى أن غالبية المشاهدين يفضلون تجميع الإعلانات معًا بدلاً من نشرها على مدار مدة الفيديو، واستنادًا إلى ذلك، ترى يوتيوب أن الطريقة المثلى ستكون وجود فواصل إعلانية أطول، ولكن أقل عددًا.

ومن غير واضح حتى الآن كيف ستقسم يوتيوب الإعلانات، وما إذا كانت ستعرض فاصلًا إعلانيًا لمدة أربع دقائق في الساعة بدلاً من أربعة فواصل إعلانية مدتها دقيقة واحدة، كما لم تذكر المنصة شيئًا بشأن عرض المزيد من الإعلانات بوجه عام إذا اعتمدت تلك الطريقة الجديدة.

وفي وقتٍ سابق من العام الجاري، أطلقت يوتيوب إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية لتطبيقاتها على أجهزة التلفاز، ومن المتوقع أن تجرب المنصة مزيدًا من التنسيقات التي تساعدها في إظهار الإعلانات على نحو أفضل.

وتهدف المنصة عبر تلك التغييرات إلى زيادة عائداتها المتراجعة من الإعلانات، وسط مخاوف من التأثير السلبي لمقاطع الفيديو القصيرة على المنصة التي تعتمد بشكل أساسي على مقاطع الفيديو الطويلة نسبيًا.

وعلى أي حال، فإن المستخدمين يمكنهم التخلص من الإعلانات عبر الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” مقابل دفع اشتراك دوري.