هيونداي تطلق نظام الدفع داخل السيارة Hyundai Pay

أعلنت شركة هيونداي خدمة الدفع داخل السيارة Hyundai Pay، حيث يتيح هذا النظام للعملاء العثور على الأشياء ودفع ثمنها باستخدام شاشة السيارة اللمسية باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المخزنة بشكل آمن.

وبالنظر إلى أن السيارات أصبحت رقمية بشكل متزايد، فمن المنطقي منح السائقين طرقًا للدفع مقابل أشياء، مثل ركن السيارة، مباشرة من نظام المعلومات والترفيه.

وأبرمت هيونداي شراكة مع Parkopedia لإطلاق Hyundai Pay، التي تتيح للسائقين تحديد موقع ركن السيارة وحجزه ودفع ثمنه في 6000 موقع، وكل ذلك من داخل السيارة.

وينطلق نظام Hyundai Pay مع سيارة هيونداي كونا لعام 2024، على أن يتوسع ليشمل مركبات أخرى في تشكيلة صانع السيارات. ويحتوي النظام في المستقبل على ميزات إضافية وحالات استخدام متعلقة بالمركبات الكهربائية.

ويوفر النظام للعملاء ميزات عبر شاشة السيارة العاملة باللمس ونظام السيارة المتصل Bluelink لتعزيز تجربة القيادة. وتخطط الشركة لتوسيع نظام الدفع داخل السيارة القابل للتطوير ليشمل استخدامات أخرى وسيناريوهات مختارة تشكل جزءًا من الرحلات اليومية والرحلات الطويلة.

ويؤدي تقديم خيارات الدفع السهلة الاستخدام كجزء من التنقل إلى تبسيط تجربة القيادة، حيث يحتفظ النظام بالمدفوعات بشكل آمن باستخدام الترميز، أي استبدال تفاصيل حساب البطاقة بمعرف رقمي فريد أو رمز مميز مما يمنع البيانات من التعرض للخطر.

وقالت الشركة: “يعد نظام Hyundai Pay أحدث مثال على التقدم المستمر الذي نحققه في مجال التنقل الذكي، حيث نرفع مستوى الراحة ونوسع نطاق الوصول الرقمي عبر جعل الاحتياجات اليومية أسهل وأسرع وأكثر أمانًا من خلال السيارة المتصلة وقمرة القيادة المتكاملة وتكنولوجيا المعاملات الآمنة”.

كما يمكن للسائقين أيضًا الوصول إلى Hyundai Pay من خلال تطبيق خدمات السيارات المتصلة Bluelink من هيونداي للحصول على خدمة متصلة سواء كان السائقون في المنزل أو أثناء التنقل، حيث يتيح التطبيق للسائقين عرض وحجز واسترجاع الجلسات السابقة لركن السيارات للرحلات المستقبلية.

وتساعد الخدمة الجديدة على معالجة الضغط الذي يعاني منه العديد من السائقين عند البحث عن مواقف للسيارات، حيث يواجه 94 بالمئة من السائقين صعوبات عند تحديد موقع مواقف السيارات، وهناك أيضًا طلب كبير بين السائقين للعثور على مواقف للسيارات أثناء وجودهم داخل سياراتهم، حيث يرغب 58 بالمئة في القدرة على البحث عن مواقف للسيارات من خلال سياراتهم، في حين يريد 68 بالمئة الدفع مقابل مواقف السيارات من خلال نظام الوسائط داخل السيارة.