مقارنة بين هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro.. أيهما تختار في عام 2023؟

خلال الفترة القادمة ستطرح شركة آبل سلسلة هواتف (iPhone 15)، وسيكون هاتف iPhone 15 Pro هو أفضل هاتف آيفون في عام 2023، ولكن بالنسبة للكثيرين، فإن الترقية إلى أحدث أجهزة آبل كل عام ليست واردة. لذلك، سيختار معظم الأشخاص الطرز التي صدرت في الأعوام القليلة السابقة وسيكون هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro ضمن قائمة الخيارات في هذا العام، فهما من أحدث وأفضل وأقوى هواتف آيفون المتوفرة في السوق حاليًا، ومن المتوقع انخفاض سعرهما بعد إطلاق سلسلة هواتف (iPhone 15).



يتمتع كلاهما بالأداء القوي والتصميم الأنيق والكاميرات العالية المواصفات، وعندما تراهما بجانب بعضهما قد لا تلاحظ وجود اختلافات كبيرة بينهما في التصميم الخارجي، وبالنسبة إلى الحجم، وخيارات التخزين وعمر البطارية لهذين الطرازين فهي متماثلة تقريبًا لكن معظم المواصفات الأخرى قد تغيرت.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro:

التصميم:

كما ذكرنا سابقًا، يأتي كل من هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro بالتصميم ذاته ولن تلاحظ فرقًا كبيرًا بينهما عندما تراهما للمرة الأولى، ولكن التغيير الأبرز في تصميم iPhone 14 Pro هي مزية Dynamic Island، وهي منطقة سوداء تفاعلية تشبه حبة الدواء تظهر في منتصف الجهة العلوية من الشاشة وتحل محل الشق الأسود الموجود في iPhone 13 Pro.

فقد حولت آبل ذلك الشق إلى مزية تفاعلية مفيدة، وأطلقت عليها اسم Dynamic Island، وهي مساحة سوداء صغيرة يتغير حجمها وتعرض تحديثات وإشعارات وتنبيهات مهمة دون مقاطعة أنشطة المستخدم الحالية.

وبالإضافة إلى مزية Dynamic Island، هناك اختلاف بسيط فيما يتعلق بخيارات الألوان، وهي وجود خيار اللون البنفسجي (Deep Purple) الجديد في طراز iPhone 14 Pro فقط.

الشاشة:

تتطابق بعض مواصفات الشاشة في هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro إذ يضم كلاهما شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED)، بقياس 6.1 بوصات وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (HDR10)، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

أما فيما يتعلق بالدقة فهناك اختلاف بسيط، إذ تأتي شاشة هاتف iPhone 14 Pro بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، أما شاشة هاتف iPhone 13 Pro فهي تأتي بدقة 2532 × 1179 بكسلًا.

من ناحية أخرى، تدعم شاشة هاتف iPhone 14 Pro معدل تحديث تكيفي يتغير بحسب المحتوى المعروض، مما يقلل من استنزاف البطارية حتى مع تفعيل مزية التشغيل الدائم (Always-On display)، وتوفر شاشة الطراز الأحدث سطوعًا أكبر بكثير من شاشة (iPhone 13 Pro) في الظروف المشمسة أو العالية الإضاءة لتحسين الرؤية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 13 Pro بمعالج من نوع (A15 Bionic) من آبل السداسي النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 3.23 جيجاهرتز. ويعمل بنظام iOS 15 ويمكن تحديثه إلى إصدار iOS 17 القادم.

ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3095 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة من الشحن السلكي، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا.

أما هاتف iPhone 14 Pro فهو يعمل بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السداسي النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز. ويعمل بنظام iOS 16 ويمكن تحديثه إلى إصدار iOS 17 القادم.

يتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة من الشحن السلكي، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما هاتف iPhone 14 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ستلاحظ أن نظام الكاميرا الموجود في طراز iPhone 14 Pro قد حصل على ترقية كبيرة جدًا، وتتيح لك العدسة الأساسية التي أصبحت بدقة 48 ميجابكسل التقاط صور احترافية وعالية الجودة والوضوح.

لكن هذا لا يعني أن iPhone 13 Pro لا يلتقط صور ذات جودة ممتازة، بل يمكن استخدام كاميرات هذا الهاتف لالتقاط صور جميلة وواضحة، لكن بالنسبة لهواة التصوير، فإن نظام الكاميرا في هاتف iPhone 14 Pro سيكون الأنسب لهم.

مزايا خاصة بالطوارئ حصرية في هاتف iPhone 14 Pro:

لأول مرة، يمكن للهاتف الخلوي إرسال إشارة SOS للمساعدة في حالات الطوارئ بدون بيانات أو تغطية خلوية. لذلك إذا ضعت في وسط الصحراء على سبيل المثال، يمكن لجهاز iPhone 14 Pro استخدام تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية لطلب المساعدة. كما أن لديه مستشعرات لاكتشاف التصادم (crash detection)، حيث ستكتشف تلقائيًا حادث السيارة ويرسل رسالة إلى جهة الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ.

لذا، إذا كنت مغامرًا أو هاويًا للرياضات الخارجية، فإن مزايا الطوارئ الحصرية في iPhone 14 Pro يمكن أن تنقذ حياتك إذا تعرضت لظروف طارئة.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 13 برو بسعر 4880 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت ويتوفّر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والذهبي، والأزرق، والأخضر.

ويُباع هاتف آيفون 14 برو بسعر 4399 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي.

أيهما تختار؟

يوفر iPhone 14 Pro شاشة ممتازة تدعم مزية التشغيل الدائم، ويحتوي على مزية Dynamic Island للحفاظ على تجربتك تفاعلية ومبسطة، كما يحتوي هذا الطراز الأحدث أيضًا على نظام كاميرا أفضل ومعالج أسرع وأكثر قوة. هذا بالإضافة إلى التطورات في خدمات الطوارئ SOS بدعم مزية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية واكتشاف التصادم (crash detection)، لذا سيكون هو الخيار الأفضل بينهما.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro: