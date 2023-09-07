مزايا يتفوق بها هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 على هاتف iPhone 14 Pro Max

يُعد كل من هاتفي Galaxy Z Fold5 من سامسونج و iPhone 14 Pro Max من أقوى وأحدث وأكبر الهواتف الموجود في السوق حاليًا، ويتمتع كلاهما بأداء ممتاز، ويحتويان على العديد من المزايا التي توفر تجربة استخدام مثالية، ومع ذلك يتفوق هاتف Galaxy Z Fold 5 على هاتف iPhone 14 Pro Max في بعض المزايا التي تعزز تجربة مشاهدة الفيديوهات، وتعدد المهام، وغيرها.

وفيما يلي سنذكر خمس مزايا يتفوق بها هاتف Galaxy Z Fold5 على iPhone 14 Pro Max:

1- شاشة أكبر حجمًا وتوفر تجربة مشاهدة أكثر متعة:

يأتي هاتف Galaxy Z Fold5 مع شاشة داخلية رئيسية بقياس 7.6 بوصات أما هاتف iPhone 14 Pro Max فهو يأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة وهذا الفرق في المقاسات يؤثر بشكل كبير في تجربة المشاهدة خاصةً عند مشاهدة الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية والترفيهية.

وأثناء استخدام هاتف Galaxy Z Fold5 لبث مقاطع الفيديو ستشعر كأنه جهاز لوحي صغير وستسمتع بتجربة المشاهدة أكثر من هاتف آيفون في الغالب.

2- أفضل لتعدد المهام:

باستخدام هاتف Galaxy Z Fold5 يمكنك تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، وستجد أنه مناسب لتعدد المهام أكثر من هاتف آيفون.

على سبيل المثال: يمكنك تشغيل تطبيقين بجانب بعضهما مثل متصفح كروم وسلاك، وسحب المحتوى من نافذة معينة وإسقاطه في النافذة الأخرى بسهولة، أو نقل صورة من تطبيق الصور ووضعها في رسالة تود إرسالها لشخص ما.

3- يعزز الإنتاجية:

يُشبه هاتف Galaxy Z Fold5 الجهاز اللوحي الصغير ويمكنك استخدامه لتعزيز الإنتاجية بطرق مختلفة، إذ يمكنك التحقق من بعض المهام المطلوبة منك في العمل أثناء ذهابك إلى العمل، فإذا كنت كاتب محتوى على سبيل المثال فيمكنك بسهولة التحقق من مقالاتك وإجراء بعض التعديلات وإضافة بعض الفقرات بسهولة، أو البدء بتصميم جديد إذا كنت تعمل في مجال التصميم وذلك بفضل الشاشة الواسعة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك شاشة Z Fold5 الواسعة في الرؤية بشكل أوضح عند العمل على جداول البيانات مقارنة بشاشة iPhone 14 Pro Max.

من ناحية أخرى يساعد شريط المهام الخاص بهاتف Z Fold5 في تعزيز الإنتاجية، فهو يُسهّل الوصول إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا، ويمكنك تخصيصه لتسهيل سير عملك.

4- يحتوي على وضع Flex لتسهيل استخدام الهاتف:

يتضمن هاتف Galaxy Z Fold5 وضع Flex الذي يتيح لك وضع الهاتف على الطاولة مثل الحاسوب المحمول والقيام بجميع المهام بدون استخدام اليدين. ويتضمن ذلك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بدون الحاجة إلى الحامل الثلاثي القوائم، بالإضافة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المتنوعة، وعقد مؤتمرات الفيديو دون الحاجة إلى حمل الجهاز نفسه.

5- يدعم القلم الإلكتروني S Pen:

يدعم هاتف Galaxy Z Fold5 القلم الإلكتروني S Pen من سامسونج، على عكس هاتف آيفون الذي لا يدعم القلم الذكي من آبل.

يمكنك استخدام S Pen لتدوين الملاحظات والرسم والتصميم بطريقة إبداعية وسلسة، وهو مفيد عند إجراء تعديلات دقيقة في الصور في تطبيقات مثل: Photoshop Express، لكن هذا القلم لا يأتي مضمن مع الهاتف، وإذا أردت استخدامه فيمكنك الحصول عليه بسعر 99 دولارًا.

الخاتمة:

مع كل هذه المزايا التي يتفوق بها هاتف Galaxy Z Fold 5 على هاتف iPhone 14 Pro Max، يبرز هاتف آيفون بتصميمه الراقي وهو أخف وزنًا بشكل ملحوظ، وتدوم بطاريته لفترة أطول، ويتضمن نظام كاميرا ممتاز وفائق الأداء، والكثير من الأشخاص يفضلون الهواتف العادية على الهواتف القابلة للطي.

ومع ذلك، فإن هاتف سامسونج مناسب لتعدد المهام، والمصممين والرسامين، إذ يمكنهم استخدامه كهاتف وكجهاز لوحي، وفي النهاية سيتعمد الاختيار بينهما على رغبتك الشخصية والمهام التي تستخدم الهاتف للقيام بها.