لوحة مفاتيح Gboard تختبر ميزة التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي .. عاجل

تعمل جوجل على ميزة جديدة في لوحة مفاتيح Gboard تسمح بالتدقيق اللغوي للنصوص.

وباتت ميزة “التدقيق اللغوي Proofread” متاحة للمستخدمين في اللوحة بنسختها التجريبية، وتحديدًا في إصدار 13.4 التجريبي في نظام أندرويد.

ويظهر خيار “التدقيق اللغوي Proofread” في شريط أدوات لوحة المفاتيح كطريقة سريعة وفعالة لفحص النصوص، وتحديد الأخطاء الإملائية و النحوية فيها بشكل فوري، وكذلك وضع علامات الترقيم في المواضع الصحيحة، بالاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعرض الميزة اقتراحات للتصحيح، كما يتوفر خيار الإصلاح “Fix it” لتصويب كافة الأخطاء تلقائيًا.

وتعتبر هذه الميزة تطورًا مميزًا لخاصية التصحيح التلقائي الموجودة بالفعل، علمًا بأن جوجل ترسل النصوص المُراد تدقيقها إلى خوادمها لمعالجتها.

وتختبر جوجل المزيد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح Gboard، مثل إمكانية إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإعادة كتابة الرسائل بصيغ مختلفة.

ولا زالت تلك الميزات قيد التطوير والتجربة، ومن المنتظر أن تتوفر لاحقًا للمستخدمين من خلال التحديثات المستقبلية للوحة المفاتيح.

وتعد لوحة مفاتيح جوجل Gboard هي لوحة المفاتيح الافتراضية الأشهر، حيث تأتي مثبتة افتراضيًا في معظم الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، كما أنها متاحة مجانًا للتحميل في أجهزة آبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جوجل تعمل على تطوير ميزة مماثلة في تطبيقات أخرى مثل المستندات والبريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة الأمريكية على تضمين ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع في خدماتها وتطبيقاتها المختلفة.