كونامي تطلق 2024 eFootball وتجدد شراكتها مع ميسي

أعلنت شركة كونامي (Konami) اليوم إطلاق موسم جديد من لعبتها الرياضية الرئيسية (eFootball)، ويأتي التحديث ليقدم موسم عام 2024 الذي يحمل اسم “eFootball 2024” ومجموعة من التحديثات والإضافات لزيادة متعة المستخدمين أثناء اللعب.

جددت شركة كونامي في الموسم الجديد من لعبة (eFootball) شراكتها المستمرة مع مجموعة من الأندية التي تشمل بعض أشهر الفرق مثل: Manchester United FC، و FC Bayern München، و FC Internazionale Milano، و AC Milan، و Arsenal FC، و FC Barcelona.

كما ستُحدث أطقم هذه الفرق وملاعبهم وتشكيلاتهم في اللعبة لتعكس الموسم الجديد، خصوصًا مع الأخبار الكبيرة المتعلقة بانتقالات اللاعبين هذا الصيف. إذ تُعد لعبة (eFootball) هي اللعبة الوحيدة التي تتيح للمستخدمين اللعب في ملاعب شهيرة مثل: Allianz Arena، و Spotify Camp Nou، و San Siro، و Stadio Olimpico.

ستشهد (eFootball 2024) سلسلة من التحديثات المتعلقة بطريقة اللعب بناء على تعليقات واقتراحات المستخدمين، وقد نفذت شركة كونامي تغييرات متعددة لزيادة الواقعية والانسجام أثناء اللعب.

تُركز التغييرات الرئيسية على المراوغة والدفاع، إذ ستمكن اللاعبين من تقليد القرارات التي تتم في غمضة عين في أعلى مستويات كرة القدم، مما يسمح لهم بالتحكم في الكرة بشكل أفضل ومنحهم فرص للمراوغة في الحالات الصعبة والمزدحمة.

سيتيح تحسين دقة المهارات الفردية للمستخدمين تنسيق فرقهم ونماذجها بشكل تكتيكي وإنشاء المزيد من فرص تسجيل الأهداف في الملعب الافتراضي.

تعطي مزية (Boosters) الجديدة في لعبة (eFootball) المستخدمين القدرة على تعزيز سمات لاعبيهم المفضلين، إذا تتيح هذه المزية ت للاعبين تحسين أدائهم أعلى من الحدود الطبيعية (حد الـ 99)، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم تعزيز المهارات الفردية والسمات لمختلف اللاعبين ضمن فريقهم (Dream Team).

ستتوفر أنواع مختلفة من الـ ‘Boosters’ داخل اللعبة، بما تشمل تلك التي تخص لاعبين معينين، وتلك التي تؤثر في الفريق كله، وتلك التي تظهر عند اختيار اللاعبين الذين يلبون شروط معينة. مما يتيح للمستخدمين بناء فرق بحرية أكبر وتنوع أكثر و استمتاع أزود.

Introducing Players with Boosters!

"Boosters" enhance certain player stats & allow performance beyond the normal ceiling of 99.

Each type of Booster serves to enhance different player stats!

