كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية لشراء آيفون 15 قبل إطلاقه

كشف خبراء كاسبرسكي عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي تستغل حالة الترقب المحيطة بطرح هاتف (آيفون 15) iPhone 15 من شركة آبل. وتشمل هذه العمليات على خطط احتيالية مختلفة، وتفرض مخاطر على المستهلكين، منها التعرض لخسائر مالية، واحتمال تسريب البيانات الشخصية.

وفي واحدة من هذه العمليات الاحتيالية؛ يعلن المحتالون عن فرصة مغرية لشراء هاتف (آيفون 15) قبل إطلاقه رسميًا، وتستغل هذه الحيلة هوس المستخدمين ليكونوا من أوائل مالكي أحدث أجهزة آبل.

وفي العادة، تشمل الخدعة على عدة خطوات، حيث يزعم المحتالون في بادئ الأمر أنهم قادرون على توفير أجهزة آبل قبل طرحها رسميًا، ويقدمون وعودًا بتوفيرها للمستخدمين بسعر جذاب في الغالب. وحتى يحظى الضحايا بعملية شراء حصرية، يُطلب منهم تسديد دفعة مقدمة أو الكشف عن معلوماتهم المالية، بما يشمل: تفاصيل الهوية الشخصية، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف.

وبعد دفع المبلغ المطلوب بالفعل، يختفي المحتالون ولا يحصل الضحايا على الهواتف التي وعدوا بها ويخسرون أموالهم. وبالإضافة إلى المخاطر المالية، تثير عملية الاحتيال أيضًا مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، حيث تُباع البيانات المسروقة في السوق الإنترنت المظلمة.

وهناك عملية احتيال أخرى تعرض على المشاركين فرصة الفوز بهاتف آيفون 15 الجديد، لكنها تشترط عليهم دفع رسوم رمزية مقدمًا. وتعتمد الخطوات التي تقوم عليها هذه الحيلة على إغراء الحصول على هاتف (آيفون 15) مجانًا، خاصة وأنها تكون مقترنة مع توقعاتهم للطرح الوشيك للهاتف.

وحتى يتأهل الضحايا للدخول في هذه الحملة، يُطلب منهم دفع رسوم رمزية يبررها المحتالون لتغطية تكاليف “معالجة أو تسجيل الطلب”. وبعد الدفع، لا يحصل المشاركون على أي شيء في المقابل. في حين يبقى هاتف آيفون الموعود بعيد المنال، ويتكبدون خسائر مالية.

وتقول تاتيانا كوليكوفا، خبيرة الأمن في شركة كاسبرسكي: “يتكيّف المحتالون مع المستجدات في هذا العصر الرقمي، ويستغلون حماستنا إزاء أحدث التوجهات التكنولوجية. ومع ذلك، يجب على المستهلكين البقاء على يقظة تامة، والتحقق من مختلف العروض التي يصادفونها في المواقع الإلكترونية. ويجب عليهم أيضًا الحفاظ على معلوماتهم الشخصية في جميع الأوقات، والحذر من الفرص التي يصعب تصديقها، وتجاهلها تمامًا” .

وصايا خبراء كاسبرسكي لتفادي هذه العمليات الاحتيالية:

ولتفادي الوقوع في هذه العمليات الاحتيالية؛ يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية: