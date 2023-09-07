جوجل تحتفل بمرور 15 عامًا على إطلاق كروم بترقيات كبيرة

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس الاحتفال بمرور 15 عامًا على إطلاق متصفح الويب التابع لها، كروم، بإطلاق عدد من المزايا الجديدة، وبالتذكير بما قدمته خلال السنوات الماضية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنه في حين تغير الكثير منذ إطلاق كروم في 2 أيلول/ سبتمبر 2008، فإن الهدف الأصلي لم يتغير، وهو بناء متصفح سريع، وموثوق، وآمن، وسهل الاستخدام.

وأضافت جوجل: «للاحتفال بعيد الميلاد هذا، نمنح كروم مظهرًا جديدًا على سطح المكتب ونطرح بعض الترقيات التي تستمر في جعل التصفح على كروم سهلًا وسريعًا وآمنًا».

ومن الترقيات، قالت الشركة إنه خلال الأسابيع المقبلة سوف يحصل كروم على مظهر مبني على لغة التصميم الخاصة بها (ماتريال يو) Material You، حيث حُدِّثت أيقونات المتصفح مع التركيز في الوضوح، بالإضافة إلى نمط جديد للألوان يُتمِّم على نحو أفضل علامات التبويب وشريط الأدوات.

وتهدف الأنماط الجديدة والألوان الواضحة المعالم إلى التمييز بين الملفات الشخصية، مثل: حسابات العمل، والحسابات الشخصية، وذلك بنظرة سريعة فقط.

وقالت جوجل أيضًا إنها حسّنت التكامل مع نظام التشغيل على نحو يجعل تفضيلات كروم الخاصة بك تتكيف بسهولة مع إعدادات نظام التشغيل، مثل: الوضع الفاتح والوضع الغامق.

وذكرت الشركة أن النمط الخاص بلغة التصميم (ماتريال يو) سوف يشمل متجر كروم الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل اكتشاف الإضافات المفيدة. وسيأتي المتجر أيضًا بفئات جديدة للإضافات، مثل: الإضافات القائمة على الذكاء الاصطناعي، واختيارات المحررين، بالإضافة إلى التوصيات الأكثر تخصيصًا. هذا، ويمكن تجربة المزايا الجديدة اعتبارًا من اليوم.

وعلى الصعيد الأمني، قالت جوجل إنها وسّعت الآن خاصية (التحقق من السلامة) Safety Check لتشمل الإضافات حتى يتمكن كروم من المساعدة في تحديد الإضافات في المتجر التي أُلغي نشرها حديثًا بسبب انتهاك السياسات، أو التي يحتمل أن تكون ضارة.

وأشارت جوجل إلى أنها مستمرة في تسهيل البحث على كروم، وقد أطلقت حديثًا إمكانات جديدة تمنح المستخدمين وصولًا أسرع إلى المعلومات وأدوات البحث أثناء التصفح.

كما أشارت الشركة إلى التحسينات الأخرى، مثل: توسيع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث التي أعلنتها الشهر الماضي.

وبالنظر إلى أن خاصية (التصفح الآمن من جوجل) Google Safe Browsing يحمي المستخدمين تلقائيًا من خلال وضع علامة على المواقع والملفات الخطيرة، وهي تفعل ذلك من خلال التحقق من كل زيارة للموقع مقابل القائمة المخزنة محليًا بالمواقع السيئة المعروفة، التي تُحدَّث كل 30 إلى 60 دقيقة. ولكن مجالات التصيد الاحتيالي أصبحت أكثر تعقيدًا، واليوم، فإن 60 في المئة من تلك المواقع توجد لمدة أقل من 10 دقائق، مما يجعل من الصعب حظرها.

ولحظر هذه المواقع الخطرة لحظة إطلاقها، قالت جوجل إنها تعمل على ترقية التصفح الآمن بحيث يقوم الآن بفحص المواقع مقابل مواقع جوجل المعروفة بأنها سيئة في الوقت الفعلي.

ومن خلال تقصير الوقت بين تحديد التهديدات ومنعها، تتوقع الشركة أن نشهد حماية محسنة بنسبة 25 في المئة من تهديدات البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي. وسوف يُطرح هذا التحديث على كروم في الأسابيع المقبلة.

يُشار إلى أن إعلان اليوم يأتي بعد يومين من إعلان الشركة تحديث العلامة التجارية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى العديد من المزايا لأكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة انتشارًا في العالم.