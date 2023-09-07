مكبرات الصوت الذكية هي أجهزة ميسورة التكلفة ومتعددة الاستخدامات، ولا تقتصر استخداماتها على الاستماع إلى المقاطع الصوتية والبودكاست، بل يمكنك أيضًا استخدامها للتحكم في أجهزة المنزل الذكية المتوافقة معها باستخدام صوتك فقط. كما تسمح لك هذه الأجهزة أيضًا بطلب تعيين التذكيرات وطرح الأسئلة على المساعد الصوتي الذكي في أي وقت باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

وعند شراء مكبر صوتي ذكر للمرة الأولى، قد تشعر بالحيرة بسبب كثرة الخيارات المتاحة في الأسواق، لذا، سنذكر فيما يلي خمسة من أفضل مكبرات الصوت الذكية في عام 2023 للاختيار منها:

1- مكبر الصوت الذكي Amazon Echo (الجيل الرابع):

يجمع الجيل الرابع من المكبر الصوتي Echo من أمازون بين ذكاء المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa ودعم تقنية Zigbee، مما يتيح لك التحكم بالأضواء والأقفال وأجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى التي تعتمد على هذه التقنية باستخدام مكبر الصوت هذا دون الحاجة إلى جهاز تحكم منفصل.

يتميز هذا الجهاز بجودة الصوت إذ يوفر صوتًا صاخبًا وواضحًا يملأ الغرفة، ويعد Echo مفيدًا أثناء تواجدك في الخارج، إذ يمكن لأليكسا إرسال تنبيهات إذا اكتشفت ميكروفونات مكبر الصوت الذكي صوت كسر الزجاج أو إنذار الدخان.

يُباع مكبر الصوت الذكي Amazon Echo (الجيل الرابع) بسعر 480 ريالًا سعوديًا.

2- مكبر الصوت الذكي Amazon Echo Dot (الجيل الخامس):

يُعد Echo Dot (الجيل الخامس) من أفضل مكبرات الصوت من ناحية المزايا والسعر، إذ يوفر صوتًا واضحًا وجهير متوازن، وتتميز الميكروفونات بالحساسية العالية لضمان سماع صوتك من جميع أنحاء الغرفة حتى مع تشغيل مكبر صوت آخر. ويتضمن Echo Dot (الجيل الخامس) أيضًا مستشعرًا لدرجة الحرارة وموسع شبكة Eero ويعرض الوقت مثل الساعة.

يُباع مكبر الصوت الذكي Amazon Echo Dot (الجيل الخامس) بسعر 300 ريالًا سعوديًا.

3- Google Nest Mini (الجيل الثاني):

يتمتع المساعد الصوتي الذكي من جوجل وهو (مساعد جوجل) Google Assistant بالقدرات العالية والمزايا الممتازة وهو قريب جدًا من أليكسا، وهذا يجعل مكبر الصوت Google Nest Mini الذي يُباع بسعر 49 دولارًا بديلاً قويًا للمكبر الصوتي Amazon Echo Dot إذا كان مساعد جوجل هو المفضل لديك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مساعد جوجل أذكى قليلاً من أليكسا، إذ يستجيب بشكل أكثر مرونة للأوامر الصوتية إذا كنت لا تستطيع تذكر الاسم الدقيق لأجهزتك المنزلية الذكية، وتعمل مزية الإجراءات الروتينية في مساعد جوجل مع أنواع أكثر من الأجهزة الذكية مقارنةً بمزية الإجراءات الروتينية المماثلة من أمازون.

يمكن لمساعد جوجل تعرف أصوات متعددة، لذلك سيمنحك أنت وأي شخص آخر في المنزل إجابات مختلفة إذا سأل كلاكما عن المهام اليومية الخاصة به المدرجة في التقويم على سبيل المثال.

4- Apple HomePod Mini:

يدعم المكبر الصوتي HomePod Mini من آبل المساعد الصوتي (سيري) Siri، وعندما يتعلق الأمر بأجهزة المنزل الذكية، فيقتصر عمل كل من سيري ومكبر الصوت الذكي HomePod Mini على الأجهزة التي تعمل مع منصة المنزل الذكي HomeKit من آبل.

هناك عدد أقل من الأجهزة المتوافقة مع HomeKit مقارنة بالأجهزة التي تعمل مع أليكسا أو مساعد جوجل، ولكن إذا كنت تحب أجهزة آبل المختلفة، وإذا كان سيري هو المساعد الصوتي الذكي المفضل لديك، فسيكون مكبر الصوت الذكي من آبل HomePod Mini مناسبًا لك.

يُباع HomePod Mini بسعر 99 دولارًا.