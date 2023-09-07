أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة القصص

قد تستغرق كتابة قصة من البداية الكثير من الوقت والجهد، ولكن مع تطور التكنولوجيا وانتشار الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت مهمة كتابة القصة القصيرة سهلة.

وإذا كنت قد استخدمت روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT أو Bing Chat، فأنت على دراية بكيفية عمل هذه الأدوات ودورها في المساعدة في توليد الأفكار الجديدة وإجراء التعديلات في النصوص وغير ذلك.

لكن هذه الخدمات قد لا تكون مناسبة تمامًا لإنشاء قصص كاملة، بل هناك أدوات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة خصوصًا لمساعدتك في كتابة قصة كاملة، ومن هذه الأدوات ما يلي:

1- أداة NovelAI:

إذا كنت تتطلع إلى كتابة قصة قصيرة، فإن أداة NovelAI ستساعدك في ذلك بطرق مختلفة، وستوفر لك برنامجًا تعليميًا لمساعدتك في استخدامها، والكثير من الإعدادات القابلة للتخصيص وواجهة سهلة الاستخدام.

تتيح لك أداة NovelAI الاختيار من مجموعة متنوعة من أنماط الكتابة، وإدماج نمطين معًا في قصصك، كما يمكنك أيضًا طلب إجراء تعديلات لمحاكاة أسلوبك الخاص في الكتابة.

يمكن استخدام هذه الأداة مجانًا لإنشاء قصة واحدة على الأقل متعددة الفصول، أو الاشتراك بواحدة من الخطط المدفوعة لكتابة عدد غير محدود من القصص، وتبدأ أسعار الاشتراك من 10 دولارات شهريًا.

2- أداة KoboldAI:

تتيح لك أداة KoboldAI العمل على النماذج اللغوية مثل: Llama و Vicuna من شركة (ميتا) Meta التي تعد بدائل شائعة مفتوحة المصدر لنموذج ChatGPT والعديد من النماذج الأخرى في جهازك الخاص دون الاتصال بالإنترنت، ولكن سيتعين عليك تثبيت KoboldAI في جهازك أولًا لاستخدامها.

وبعد تثبيت الأداة والبدء باستخدامها لكتابة القصص، ستولد KoboldAI بعض الجمل بحسب الجملة الأولى التي تضيفها، على سبيل المثال: يمكنك تقديم بعض الجمل القصيرة التي تتضمن فكرة القصة في البداية ثم تطلب من الأداة الاستمرار بالكتابة بحسب البيانات التي أدخلتها. ويمكنك تعديل القصة التي تُنشئُها هذه الأداة في أي وقت، وإضافة بعض الفقرات، أو إعادة صياغة المخرجات بما تراه مناسبًا.

أو يمكنك التبديل إلى وضع Adventure، الذي يتيح لك إجراء محادثات مع هذه الأداة كأنك شخصية معينة في قصة خيالية، لإنشاء حوار يمكنك تضمينه في القصة.

3- أداة Sudowrite:

طُوّرت أداة Sudowrite لمساعدتك في كتابة القصص الطويلة، وتستخدم هذه الأداة النموذج اللغوي GPT-4 الأحدث من OpenAI. ويمكنها كتابة قصص كاملة بناءً على المدخلات الأولية التي تضيفها. بعد ذلك، تُنشئ نصًا جديدًا مكونًا من سطر أو سطرين في كل مرة ويمكنك تحرير النتائج في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تطلب من Sudowrite إعادة كتابة أقسام محددة من القصة، وطلب طرح أفكار عن الشخصيات والأسماء التي تود إضافتها إلى القصة.

4- أداة Writesonic:

Writesonic هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها بسهولة لكتابة قصة قصيرة، وما عليك سوى كتابة بضع جمل تتضمن الفكرة الأساسية التي تتحدث عنها القصة، ثم الضغط على زر Generate للحصول على ثلاث مسودات يمكنك الاختيار منها.

لكن الجانب السلبي هو أن أداة Writesonic تفتقر إلى مستوى الإبداع الذي تتوقعه من أداة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكنك استخدامها فقط لإنتاج قصص قصيرة تتضمن 500 كلمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مرونة محدودة لتحرير القصص أثناء كتابتها أو تغيير أنماط الكتابة.

5- أداة InferKit:

تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي InferKit في كتابة القصص بطريقة بسيطة، فما عليك سوى إضافة بداية قصة بجملة أو فقرة، وسيبدأ الذكاء الاصطناعي بتوليد بضع جمل في كل مرة بحسب السياق والمعلومات التي أضفتها. يمكنك اختيار إنشاء ما يصل إلى 1000 حرف في كل مرة ويمكنك تحرير القصة وفقًا لرغبتك.

تتيح لك أداة InferKit إنشاء 10000 حرف مجانًا في الأسبوع، وهو ما يكفي فقط لقصة قصيرة أو اثنتين.