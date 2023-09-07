آبل تعتزم تأجيل إطلاق مودم الجيل الخامس الخاص بها

تخطط آبل لتأجيل إطلاق مودم شبكات الجيل الخامس 5G الخاص بها لمدة عامين على الأقل.

وأفاد المحلل المتخصص في شؤون الشركة، مينج تشي كو، بأنها ستبدأ استخدام رقائق المودم الخاصة بها في هواتف آيفون بدايةً من عام 2025 القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل قد أجلت أيضًا إطلاق الإصدار الرابع من هاتف آيفون SE إلى عام 2025.

وتنتشر شائعات متضاربة بشأن أن يكون آيفون SE القادم هو أول هاتف آيفون مزود بمودم آبل لشبكات الجيل الخامس.

وقد تبدأ الشركة بالتحول إلى استخدام رقائق المودم من تصميمها في هاتف آيفون SE وسلسلة آيفون 17 في عام 2025.

وتخطط الشركة الأمريكية لتصميم مودم خاص بها منذ أكثر من خمس سنوات، وقد استحوذت على قطاع رقائق مودم الهواتف الذكية في إنتل عام 2019 في صفقة بلغت مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن الشركة الأمريكية ما زالت تواجه تحديات تحول دون إتمام تطوير مودم مناسب للاستخدام في أجهزتها.

وتعتمد آبل حاليًا على رقائق المودم من إنتاج كوالكوم في هواتف آيفون، ومن المتوقع أن يستمر ذلك التعاون بين كلتا الشركتين في هواتف آيفون 15 وآيفون 16 وغيرها من المنتجات.

وكانت الشركتان قد أعلنتا عام 2017 تسوية نزاع قضائي بينهما دام لعامين، لتستمر آبل في استخدام رقائق المودم من كوالكوم في هواتف آيفون، مقابل دفع رسوم تراخيص لكوالكوم لمدة ست سنوات، مع تسوية نزاعات أخرى متعلقة ببراءات الاختراع والمنافسة.