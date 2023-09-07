آبل تطلق تحديثات جديدة لإصلاح ثغرات أمنية في أجهزتها .. عاجل

أطلقت آبل مجموعة من التحديثات الجديدة لأجهزتها المختلفة بهدف إصلاح ثغرات أمنية.

وتقول الشركة إن الثغرات التي تصلحها تلك التحديثات “ربما جرى استغلالها بشكل نشط” في وقتٍ سابق.

وتشمل التحديثات الجديدة iOS 16.6.1 لهواتف آيفون، و iPadOS 16.6.1 لأجهزة آيباد، و watchOS 9.6.2 لساعة آبل الذكية، بالإضافة إلى تحديث macOS 13.5.2 لحواسيب ماك.

ووفقًا لصفحة دعم الأمان التي نشرتها آبل، فإن هناك ثغرة موجودة عند معالجة الصور الملغمة ببرمجيات خبيثة تعمل على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، تسمح للمخترق بالوصول إلى نظام التشغيل من خلال صورة بسيطة، بالإضافة إلى ثغرة أخرى مماثلة في مرفقات تطبيق المحفظة Wallet.

وأصلحت آبل الثغرتين عبر التحديثات الجديدة الموجهة إلى مختلف أجهزتها، ولم تكشف آبل عن تفاصيل تخص ثغرات أخرى.

ويمكن أن تؤدي الثغرات الأمنية إلى مخاطر متعددة مثل: سرقة البيانات الشخصية ككلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، والوصول إلى أجهزة المستخدمين أو أجهزة أخرى مرتبطة بها.

ولا يُعرف إن كانت تلك الثغرات موجودة أيضًا في أجهزة الشركة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم، مما قد يستدعي إطلاق تحديثات مماثلة لها.

وبطبيعة الحال، فإن آبل تنصح المستخدمين بضرورة تنزيل وتثبيت التحديثات الجديدة في أجهزتهم في أقرب فرصة، حتى وإن لم يواجهوا أي مخاطر أمنية واضحة.

ويمكن تحديث أجهزة آبل هوائيًا بسهولة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرامج Software Update”.