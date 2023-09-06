GoPro تعلن كاميرا الحركة Hero 12 Black

أعلنت شركة GoPro كاميرا الحركة الرئيسية التالية Hero 12 Black المتضمنة العديد من الميزات البارزة، من ذلك الدعم لفترات تشغيل أطول عند تسجيل اللقطات بشكل مستمر لتلك الأوقات التي تريد فيها التقاط أكبر قدر ممكن من مغامرتك عند استخدام بطارية Enduro من GoPro.

وأصبحت أوقات التشغيل الجديدة ممكنة بفضل نظام إدارة الطاقة المعاد تصميمه. ووفقًا للشركة، قد ترى مع النظام الجديد تحسنًا يصل إلى الضعف في أوقات التشغيل بالمقارنة مع الجيل السابق من الكاميرا Hero 11 Black.

وتوفر Hero 12 Black وضعًا جديدًا للتصوير العمودي بنسبة 9:16 إذا كنت تتطلع إلى استخدام كاميرا GoPro لتسجيل الفيديو لمنصات، مثل تيك توك ويوتيوب.

كما تدعم الكاميرا أجهزة الصوت اللاسلكية العاملة بتقنية البلوتوث، مثل AirPods والميكروفونات، الأمر الذي يعني أن Hero 12 Black تمثل اختيارًا مفيدًا لصناع المحتوى الراغبين في تصوير مقاطع الفيديو الرأسية بسهولة.

وتقدم Hero 12 Black أيضًا بعض الميزات للمحترفين، حيث يمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو بتقنية HDR بدقة 5.3K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 وبدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 8:7 وبمعدل 60 إطارًا في الثانية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، في حين تعني إضافة ترميز GP-Log إمكانية التقاط نطاق أكثر ديناميكية.

وتتيح الكاميرا للمستخدمين استخدام مزامنة الرمز الزمني عبر عدد غير محدود من كاميرات Hero 12 Black بحيث يمكن تعديل اللقطات بسهولة من زوايا متعددة والتأكد من مطابقتها.

كما يمكن لكاميرا Hero 12 Black التسجيل في مجال رؤية 177 درجة بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية بفضل الملحق الجديد Max Lens Mod 2.0.

وتعني العدسة الجديدة أنه يمكنك الاستفادة من مجال الرؤية الأوسع بنسبة 36 بالمئة مع فيديو بشاشة عريضة ومجال رؤية أطول بنسبة 48 بالمئة مع الفيديو الرأسي، ولكن يجب شراء العدسة بشكل منفصل إذا كنت تريد استخدامها.

وتأتي الكاميرا بسعر 399.99 دولارًا، في حين يأتي المحلق الجديد Max Lens Mod 2.0 بسعر 99.99 دولارًا أو 79.99 دولارًا إذا كنت مشتركًا في GoPro.