يوتيوب تختبر ألعابًا قابلة للتشغيل

تجرب منصة يوتيوب الألعاب باعتبارها عرضها التجريبي التالي، حيث أضافت الشركة قسمًا جديدًا للألعاب عبر الموقع، الذي يتضمن الألعاب القابلة للعب عبر كل من نسخة الويب والأجهزة المحمولة.

وبعد توجهها نحو الموسيقى والتلفاز والبث المباشر للألعاب والبث الصوتي، بدأت يوتيوب الآن في اختبار عام لمبادرة الألعاب القابلة للعب، التي تضيف الألعاب إلى منصة مشاركة الفيديو.

وظهرت في وقت سابق من هذا العام المبادرة عبر يوتيوب للمرة الأولى باعتبارها منتجًا لممارسة الألعاب عبر الإنترنت، ولم يتوفر في ذلك الوقت سوى القليل من التفاصيل، حيث كان الموظفون يختبرونها.

ولن تظهر الألعاب القابلة للتشغيل إلا لعدد محدود من المستخدمين، وليس هناك في هذا الوقت قائمة بأسماء الألعاب المنشورة.

وتعد Stack Bounce إحدى الألعاب المتوفرة ضمن تجربة يوتيوب الجديدة للألعاب القابلة للتشغيل، حيث تتضمن اللعبة كرة ثلاثية الأبعاد ترتد فوق حلقات يجب عليك تحطيمها بنقرات في الوقت المناسب.

وتوفر جوجل هذه اللعبة عبر خدمتها للألعاب الصغيرة GameSnacks. وللتحقق مما إذا كنت مشمولاً في تجربة الألعاب، ابحث عن قسم الألعاب القابلة للتشغيل الجديد عبر يوتيوب إلى جانب المحتوى الموجود في خلاصة الصفحة الرئيسية.

ويعني جلب الألعاب إلى يوتيوب أن المنصة تحتوي على شكل آخر من أشكال الترفيه نحت علامتها التجارية، مثل مقاطع الفيديو القصيرة والأفلام وبث ألعاب الفيديو والموسيقى وخدمة التلفاز والبث الصوتي والمزيد.

وقالت المنصة: “بدأنا في اختبار تجربة جديدة تسمى الألعاب القابلة للتشغيل، وهي ألعاب يمكن تشغيلها مباشرة عبر يوتيوب من خلال نسخة الويب والأجهزة المحمولة. نختبر هذا الجهد مع عدد محدود من المستخدمين. يمكنك عرض سجل الألعاب القابلة للتشغيل والتحكم فيه من خلال سجل يوتيوب”.

يشار إلى أن يوتيوب ليست منصة بث الفيديو الوحيدة العاملة في مجال الألعاب، حيث دخلت نتفليكس مجال ألعاب الفيديو، ويحتوي تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك أيضًا على ألعاب متاحة لعدد محدود من الأشخاص وقد جربت السماح لمقدمي البث باللعب مع المشاهدين بالإضافة إلى مسابقة المعلومات المباشرة بجوائز نقدية.

وتبخرت جهود الألعاب التي حققتها جوجل عندما أوقفت في شهر يناير خدمة البث السحابي ستاديا، ويبدو أن خطط أجهزة كروم بوك العاملة بشرائح إنفيديا قد ألغتها جوجل.