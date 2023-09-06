نيسان تطور خدمة مبتكرة لتوفير مزايا حصرية لعملاء باترول في الشرق الأوسط

تشهد سيارة نيسان باترول السيارة الرياضية الشهيرة المتعددة الاستخدامات طلبًا قويًا في عموم أنحاء المنطقة بعد تقديم نظام (NissanConnect) حصريًا لأول مرة في الشرق الأوسط خلال وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي أسهم في تعزيز ريادتها لسيارات الدفع الرباعي ضمن الفئة SUV-F.

ويوفّر النظام المبتكر لعملاء باترول إمكانية الوصول عن بُعد إلى مجموعة متنوعة من مزايا الراحة والسلامة، وذلك باستخدام تطبيق NissanConnect عبر الهواتف الذكية.

يعمل نظام (NissanConnect) من خلال جهاز مُثبّت في السيارة من المصنع وتطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف الذكي، حيث يتيح للعملاء عرض معلومات السيارة وإعداد التنبيهات المخصصة والتحكم عن بُعد بجوانب معينة من سيارة باترول.

ومن خلال هذا النظام الذي يتوفّر حصريًا في الإمارات العربية المتحدة، تقدّم نيسان خمس مزايا رئيسية مع هذا النظام الرقمي المتطور في باترول، انطلاقًا من التزامها في جعل التكنولوجيا الرائدة ضمن هذه الفئة بمتناول العملاء.

وعلى مدى ما يزيد عن سبعين عامًا، تعزّزت سمعة نيسان باترول كسيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات، موثوقة وقادرة على تجاوز جميع التضاريس. وباعتماده على نجاحات الطرز السابقة، يحافظ طراز باترول 2023 على نهجه الريادي ضمن فئته وخاصةً مع الارتقاء المستمر بمعايير التصميم والراحة والتكنولوجيا العصرية.

وقال تييري صباغ، الرئيس لشركة نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: “يُمثّل تقديم نظام NissanConnect حصريًا في سيارة باترول الرائدة ضمن فئتها استجابة مباشرة لاحتياجات عملائنا المتطورة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، خاصةً لما يوفره من حلول اتصال مبتكرة وسهولة استخدام المنصة الرقمية عبر الهواتف الذكية. ونحن في نيسان ملتزمون بتقديم الحلول التكنولوجية التي تنسجم مع طموحاتنا في تحدي المألوف، ويأتي إطلاق هذه الخدمة كمثالٍ على سعينا الدائم في تعزيز تجارب عملائنا، سواء في اقتناء أو قيادة سيارات نيسان وتمكينهم من الوصول إلى الابتكارات العصرية العالية الأداء”.

ويحصل عملاء نيسان باترول على العديد من المزايا المتطورة عبر ربط هواتفهم الذكية من خلال تطبيق NissanConnect، بما يشمل خمس مزايا رئيسية:

1- تشغيل المحرك عن بُعد:

يتيح نظام NissanConnect للعملاء إمكانية تشغيل سياراتهم عن بُعد وتشغيل المكيف لتبريد المقصورة وهم في منازلهم، وذلك باستخدام هواتفهم. وتعد مزية تشغيل المحرك عن بُعد إحدى الوسائل العديدة التي يُوفرها NissanConnect لتقديم مزيد من الراحة والأمان للعملاء قبل انطلاقهم في أي رحلة.

2- تشغيل البوق والأضواء عن بُعد:

من خلال نقرة واحدة على الزرّ، يتيح نظام (NissanConnect) للعملاء إمكانية تشغيل البوق والأضواء في سيارتهم عن بُعد لمساعدتهم بتحديد مواقع ركن سيارتهم في أكثر مواقف السيارات ازدحامًا، وبمجرد الاستخدام، يمكنهم ببساطة متابعة مصدر الصوت والأضواء الإرشادية للوصول إلى سيارتهم.

3- التحكم بالأبواب عن بُعد:

من خلال مزية التحكم بالأبواب عن بُعد، لا داعي للقلق بشأن قفل أبواب السيارات وفتحها، وحتى حمل المفتاح. وبمجرد إعداد رمز PIN الشخصي المكون من 4 أرقام، يتيح NissanConnect للعملاء إمكانية قفل وفتح باب السيارة بسهولة عبر استخدام التطبيق، بغض النظر عن أماكن وجودهم.

4- نبيهات السرعة وحظر السير وتحديد المناطق:

يقوم نظام (NissanConnect) بتحذير العملاء عبر إشعارات الهواتف الذكية في حال تجاوزت سياراتهم السرعة المحددة، أو عند قيادتها خلال ساعات أو مناطق حظر السير، وذلك من خلال تنبيهات تجاوز السرعة وحظر السير القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء أيضًا تحديد المواقع الجغرافية باستخدام تنبيهات المناطق لتحذيرهم عند دخول سياراتهم أو خروجها من مناطق معينة، لضمان مزيد من السلامة والأمان.

5- سلامة السيارة:

يُمكن للعملاء متابعة حالات سياراتهم والاستعداد لأي مشكلات محتملة، سواء كانوا داخل سياراتهم أم خارجها، وذلك باستخدام NissanConnect لمراقبة ضغط الإطارات وضغط الزيت بصورة مباشرة عبر تطبيق الهاتف، والاطلاع على تحديثات فورية تتيح لهم التحضير السابق. وعلاوة على ذلك، يمكنهم متابعة حالة المحرك، لمزيد من التأكّد والراحة قبل الشروع في أي مغامرة.

يتوفر نظام NissanConnect حصريًا في طرازي نيسان باترول ونيسان باترول نيسمو 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفتح أمام العملاء عصرًا جديدًا من القيادة المتصلة، ويُوفّر لهم مزيدًا من الراحة وقدرات التحكم والسلامة.