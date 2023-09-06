يُعد كل من هاتفي Galaxy S23 Ultra من سامسونج و Pixel 7 Pro من جوجل من أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق في الوقت الحالي. ويشترك كلا الهاتفين بوجود شاشات بمواصفات ممتازة، وأنظمة كاميرا متطورة، ويتمتعان بأداء قوي ومميز.

ومع ذلك، فهما مختلفان في العديد من الجوانب، ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 Ultra و Pixel 7 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بتصميم أنيق وفخم ويزن 234 جرامًا، ويأتي مع قلم ذكي يُسهل تدوين الملاحظات وتصفح التطبيقات، ويمكنك وضعه في الجهة السفلية من الهاتف في مكانه المخصص.

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بأنه مغطى بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) من الأمام والخلف، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Phantom Black)، والأخضر، والكريمي (Cream).

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، ويزن 212 جرامًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra مع شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وبدقة 1440 × 3088 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1750 شمعة، وكثافة تبلغ 500 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سامسونج S23 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويتوفر Pixel 7 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية.

كلا الهاتفين يدعمان اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 13.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% في نصف ساعة،، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 Ultra كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، والثانية بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/4.9، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، و1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 10.8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4899 ريالًا سعوديًا للطراز ذي ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا،

أيهما المناسب لك؟

كلا الهاتفين يتميزان بالأداء القوي، وبالنسبة إلى السعر فإن هاتف Pixel 7 Pro يُباع بسعر أقل بقرابة 300 دولار من هاتف Galaxy S23 Ultra، لذا، سيكون هاتف جوجل مناسب لك إذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر.

لكن إذا كنت ستعتمد على المواصفات الأعلى والأداء الأفضل فإن Ultra S23 هو الهاتف الأنسب لك، إذ يُعد معالج Snapdragon 8 Gen 2 من أحدث وأقوى المعالجات من كوالكوم، بالإضافة إلى أن هاتف سامسونج يشحن بسرعة أكبر مقارنةً بهاتف جوجل، ويأتي مع قلم S Pen المدمج.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 Ultra و Pixel 7 Pro: